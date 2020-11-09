Владимир Гостюхин: Попытка Лукашенко быть и с Западом, и с Востоком - опасная штука

В сериале «Дальнобойщики» Гостюхин (слева) сыграл вместе с Владиславом Галкиным. Фото: Кадр из фильма

Народный артист Владимир Гостюхин 8 месяцев живет в заповедном уголке у границы Белоруссии с Литвой. Кинотеатральная жизнь замерла. И о политике Владимир Васильевич, бывшее доверенное лицо Александра Лукашенко, говорит с ужасом.

ФЛАГИ НА БАШНЯХ

- Мир сходит с ума, - вздохнул артист, убедившись, что я на безопасном расстоянии от него и в маске.

- А если это чистилище? - говорю я в маску.

- Да, сражаются силы зла и добра, причем зло, как всегда, сильнее...

- То есть Белоруссия - арена борьбы добра со злом?

- Думаю, да. Когда я увидел бело-красно-белый флаг - знак предателей, сотрудничавших с Гитлером, на том месте, где у нас проходят парады в честь 9 Мая, меня это потрясло. Вся эта кричащая толпа как бы праздновала свою победу над теми, кто сражался с фашистами. Во время оккупации Белоруссии этот флаг висел рядом с портретом фюрера на ратуше в центре Минска. Под этим флагом убивали партизан, жгли белорусские деревни.

- А российский триколор использовала армия Власова...

- У российского флага давняя история. Когда был разрушен СССР, и Белоруссия полетела в свободное плавание, красно-бело-красный флаг был принят как символ новой страны. И здесь творилось страшное. Я тогда вступил в партию «Белая Русь». И самая активная борьба была между «Белой Русью» и местечковыми нацистами. В Белоруссии многие купились тогда на то, что надо идти в Европу, что мы, белорусы, особые, отношения к русским не имеем. В газете «Свобода» печаталось: когда мы придем к власти, выкинем всех москалей и заселим страну чистыми по крови белорусами. Считали себя наследниками Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

- Но демонстрации в Минске не про национальность.

- А я так же, как в 90-е, вижу в руках демонстрантов антироссийские плакаты. Вижу ту же истеричность. Вы же слышали о программе оппозиции, которую они уже спрятали. В ней планировалось разорвать все отношения с Россией... Так уж у нас сложилось: в стране всегда есть миллион противников режима. Остальные 8 - 9 миллионов живут под настоящим государственным флагом.

- Но обычные белорусы говорят: «У меня знакомых нет, голосовавших за Лукашенко».

- А у меня, наоборот, масса знакомых, которые голосовали за Лукашенко. Но российское телевидение сторонников Лукашенко не показывает. Оно обожает показывать шум, гам на улице, женские походы. Но я не видел ни одной трансляции огромного съезда белорусских женщин. 15 - 16 тысяч там было. Вы представить не можете разницу лиц, которые были там, и тех, что на улице. Там была одухотворенность. А на улице - визг.

- Против Лукашенко протестуют за деньги?

- Не все. Но вы же в России не показываете, как человек говорит: «Да, мне дали тысячу долларов».

- Это показывает белорусское телевидение.

- Почему вы думаете, что белорусское телевидение показывает неправду, а российское - правду? Когда я в 2006-м был доверенным лицом на прошлых выборах, я видел, как 95% народа проголосовало за Лукашенко.

«РАЗНЫЙ СТРОЙ»

- Почему Лукашенко ссорился с Москвой?

- Это обоюдная, наверное, вина. Но меня возмущает, как олигархи, либералы в России говорят: мы кормим Белоруссию... Но если мы решили быть Союзным государством, то почему цены на нефть должны Белоруссии идти дороже, чем Германии?

- Они скажут: тогда нужен единый рубль...

- Они скажут что угодно. Им надо рассорить Белоруссию и Россию. Мои знакомые в России стараются покупать белорусские продукты, потому что знают: сделано по ГОСТу. А конкуренты, капиталисты, говорят: на фиг белорусские продукты - нам свои надо продать. И вредят.

- Я говорил с человеком из окружения Лукашенко. Он сказал: мы не подпишем с Россией интеграцию - суверенитетом не торгуем.

- У нас с вами разный строй. У вас матерый олигархический капитализм. У нас государственный капитализм с элементами социализма. У нас прибыль госпредприятий идет на социальные нужды людей. Мой друг с Украины как-то останавливался у наших крестьян. И удивлялся, что социальные работники привозят им продукты...

- Но зарплаты в Белоруссии низкие, люди на заработки разъезжаются?

- Я не силен в экономике. Но как я понимаю, чтобы содержать бесплатную медицину, нужны отчисления с предприятий. Как в СССР. Зарплаты были небольшие, но щедрые льготы. Если сдать предприятия в частные руки, их не будет.

- Но как тогда мы построим Союзное государство?

- В том и проблема. Не надо сливаться пока. Россия все равно придет к социализму.

- А почему Лукашенко не признает Крым?

- Попытка быть и с Западом, и с Востоком мне не понравилась. Опасная штука. И сейчас он на эти грабли наткнулся. Ведь что этим студентам преподают в университетах? Что Россия - чужое государство. Еще я был потрясен, когда Александр Григорьевич обнимался с кровавым Порошенко.

Артиста раздражают красно-бело-красные флаги оппозиции: мол, под ними ходили и те, кто сотрудничал с Гитлером. Фото: Vasily Fedosenko/REUTERS

- Вы заметили, как народ сейчас опасается силовиков?

- А вы видели, что они (протестующие. - Ред.) творили?

- Видел. Я был там...

- (Перебивает.) Не надо врать! Первые напали эти. У них была задача - переворот.

- Люди вышли на проспект, приехал ОМОН и атаковал их.

- Но картинка совсем другая. Протестующие с дубинами и палками.

- 9 августа в Минске я не видел дубин и палок.

- Откуда камни появились? Там разворочены все мостовые.

- Это было через 3 - 4 дня, когда появились баррикады.

- Уже 10 августа в телерепортажах было видно, что толпа агрессивна. Если в России такое случится, полиция будет действовать так же. Это было на вашей Болотной. И в Польше полиция недавно избила женщин.

- Это хорошо?

- Не знаю. Я ходил в 90-е годы против Ельцина. Омоновцы тогда сильно избили демонстрантов, и в знак протеста от Белорусского вокзала до Красной площади шли люди.

- Вы протестовали против жестокости?

- Да. Но мы шли мирно. После этого был расстрел Верховного Совета (задумывается)...

- То есть в терапевтических целях насилие над демонстрантами необходимо?

- Государство имеет право на насилие, когда нарушается закон.

- Думаете, власти разрешат митинги с красно-белыми флагами?

- Но они раньше были, хотя не такие многотысячные... Недовольных, не отрицаю, немало. Но такой огромной разницы между богатыми и бедными, как в России, у нас нет...

В ТЕМУ

«Вокруг него поют: «Ах, ты самый великий!»

- Как установить мир в Белоруссии?

- Я знаю эту команду (оппозиции. - Авт.) с 1990 года. Ей надо установить здесь режим, как на Украине. Но в Белоруссии нет разумной оппозиции.

- Вы высказывали к Лукашенко претензии.

- К чиновникам его. Один парень написал сценарий, 8 лет пробивал. Что делают чиновники? «При открытии студии, - сказали они, - будет президент, ему надо показать хороший фильм. Поэтому мы передадим фильм Егору Кончаловскому. Парень выстрадал идею - а ее забирают! Я Лукашенко письмо написал. А мне ответили: письмо не пройдет.

- Что изменилось?

- Когда-то я сказал, что Александру Григорьевичу надо просто отдохнуть. Он много сделал для Белоруссии, ему памятник надо поставить. После этих слов я стал нерукопожатен... При всем уважении к Лукашенко, у меня ощущение, что он за последние годы потерял нюх. Я его знал, это боец! Сумел собрать из ничего республику. Но решил, видимо, почивать на лаврах. Было время, когда он собирал творческих людей у себя. Мы спорили. Потом это прекратилось... Появились люди вокруг него, которые поют: «Ах, ты самый великий!»

- Что бы вы ему сейчас посоветовали?

- Наладить обратную связь с людьми. Власть изолировалась от народа. Многие люди недовольны, я их понимаю. Есть и отморозки, которых уже не переделаешь. Им или уехать, или они начнут себя проявлять в терактах - тогда им место глубоко на нарах.