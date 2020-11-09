Агата Муцениеце путешествует по Крыму. Фото: Инстаграм.

Пока Павел Прилучный в Москве отмечает день рождения в компании своих детей, его бывшая жена Агата Муцениеце воспользовалась передышкой и отправилась в отпуск. Актриса вместе с подругами путешествует по Крыму, гуляя по живописным горам и любуясь закатами на пляже. И хотя погода на полуострове уже осенняя, Агата и ее приятельницы рискнули искупаться вечером в море. Температура воздуха в этот момент была всего +12 градусов, но 31-летняя красавица отважно нырнула в Черное море. А потом, сняв мокрый купальник, сфотографировалась на пляже топлесс. Пикантным снимком Агата поделилась в Инстаграме.

На фото Муцениеце позирует вместе с подругой – актрисой Ольгой Сухаревой. Девушки сфотографировались на фоне невероятно красивого заката. И хотя снимок сделан со спины, поклонники по достоинству оценили идеальную фигуру Агаты. «Настоящая красавица, все натуральное и без фильтров», «Прилучный кусает локти», «Агата – самая лучшая», - пишут они в соцсети.

Агата снялась на пляже вместе с подругой. Фото: Инстаграм.

Ленивому релаксу в ресторанах и в спа подруги предпочли активный отдых. Они занимаются йогой, много гуляют и занимаются скалолазанием: под присмотром инструктора девушки покорили одну из горных вершин. Спорт и свежий воздух оказали благотворное влияние и на внешний вид, и на настроение актрисы. Агата сделала селфи, стоя у зеркала в черном нижнем белье.

- Поход по горам укрепляет не только дух, но и тело, — подписала кадр артистка, продемонстрировав на камеру подтянутый пресс.

Ранее знакомые Прилучного рассказал, что Павел мечтает вернуться в семью, к Агате и детям, но не знает, как это сделать. Впрочем, одного желания мало: Муцениеце ясно дала понять, что не собирается прощать блудного мужа. Накануне Агата пришла на эфир программы «Вечерний Ургант», где ее спросили: слышала ли она, что Павел не прочь вернуться в семью.

- Все, все. Раньше надо было, - со смехом прокомментировала актриса, имея в виду, что о воссоединении не может быть и речи.

Поклонники по достоинству оценили стройную фигуру актрисы. Фото: Инстаграм.

Напомним, Агата Муцениеце сама ушла от мужа после того, как он ей изменил. Муцениеце рассказывала, что самым трудным для нее было даже не само решение взять и порвать с мужем, а то, что началось потом: публичное внимание, сплетни и пересуды. Агата долго приходила в себя и держала удар, ведь многие поклонники до сих пор не верят, что они с Павлом больше не будут жить вместе.

- До сих пор мне пишут: «А как вы с Пашей не будете вместе?». То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна, - рассказывала она.

Тем временем, пока Агата путешествует по Крыму, Павел Прилучный 5 ноября отметил день рождения. Праздник по случаю 33-летия актер устроил в своем загородном доме. Разведенный артист не стал закатывать пышного торжества и организовал скромный ужин, на который он пригласил двоих близких друзей и своих детей — четырехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея. Павел весь вечер играл с детьми, которые с большим энтузиазмом помогали папе открывать подарки.