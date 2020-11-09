Протесты в Белоруссии, последние новости на 9 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 11 ноября 2020 года Фото: REUTERS

В воскресенье в столице и других крупных городах — Витебске, Гомеле, Гродно, Пинске - прошли многочисленные акции протеста и митинги. В то же самое время по МКАД (минская кольцевая автодорога) состоялся автопробег в поддержку действующих властей «За единую Беларусь!», в нем приняли участие больше 1000 автолюбителей со всей страны. Здесь же были замечены пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Правоохранители по уже отработанной схеме с самого утра начали проводить «подготовительные работы» в столице - закрыли на вход и выход центральные станции метро, стянули в центр спецтехнику, мобилизовали ОМОН, выстроили ограждения на площадях. Проблемы с мобильным интернетом начались неожиданно рано, около 10 утра. Первые задержания начались после полудня у Ратуши.

А ближе к 13:00 у стелы на проспекте Победителей собралось множество людей. С флагами, красно-белыми зонтами, плакатами и лозунгами. Так же большие скопления протестующих были в других частях города — на Немиге, проспекте Машерова, у гостиницы «Планета», на улице Богдановича. Везде людьми в балаклавах и без опознавательных знаков проводились точечные задержания.

По данным правозащитного центра «Весна» по всей стране было задержано больше 900 человек. Среди тех, кто оказался в отделах милиции были Мисс Беларусь — 2008, актер Александр Жданович, артист Цирка дю Солей Семен Букин, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко, чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, а так много журналистов. Данных МВД по числу задержанных пока не поступало.