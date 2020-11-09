Путин отправил в отставку министров и сменил полпреда на Урале

Владимир Якушев стал новым представителем президента в Уральском округе Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Владимир Путин в понедельник начал череду перестановок в правительстве и не только в нем, подписав сразу несколько указов.

Первым был отправлен в отставку полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, назначив на его место министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Вслед за этим глава государства подписал указ о расширении числа вице-премьеров до десяти, в структуре правительства предусмотрены посты вице-премьера полпреда и вице-премьера, занимающего пост главы аппарата. После Путин подписал сразу несколько указов об отставках в кабинете министров. Свои кресла покинули министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министра ЖКХ - Владимир Якушев.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске Башкирской АССР. Окончил Тюменский университет, работал в банковской сфере, был главой администрации Тюмени. Сменил на посту губернатора Тюменской области Сергея Собянина. С 2018 года министр строительства и ЖКХ.

Награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

9 ноября 2020 года назначен полпредом в Уральском федеральном округе.