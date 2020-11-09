Холода идут из тропиков: Ла-Нинья грозит погодными катаклизмами в ближайшие месяцы

Получившее название "Ла-Нинья" природное явление существенно повлияет на мировой климат. Фото: REUTERS

В 2020-м мы привыкли слушать экспертов Всемирной организации здравоохранения: про новый вирус, пандемию и вакцины. А теперь давайте послушаем их соседей из Всемирной метеорологической организации (соседей – потому что штаб-квартиры обеих организаций находятся в Женеве). Они тоже обещают проблемы глобального масштаба.

В октябре Тихом океане "родилась" Ла-Нинья ("девочка" или "малышка" в переводе с испанского). "Ла-Нинья продлится до следующего года, влияя на температуру, количество осадков и характер штормов во многих частях мира", - предупреждают в ВМО.

Новорожденная Ла-Нинья точно “проживет” до конца 2020-го. А возможно и весь первый квартал 2021-го года. Скорее всего, она будет сильной, считают метеорологи. Значит, ее влияние на погоду проявится ярко (см. “Нет плохой погоды?).

ХОЛОДНАЯ “ДЕВОЧКА” И ГОРЯЧИЙ “МАЛЬЧИК”

Ла-Нинья - природное явление, при котором вода в тропической зоне Тихого океана, у берегов Перу и Эквадора, становится холоднее, чем обычно. В противоположность Эль-Ниньо, когда вода в тех же краях, наоборот, теплее. По сути, это две фазы одного и того же маятника, климатологи называют его Эль-Ниньо\Южное колебание. Впервые Эль-Ниньо заметили много лет назад под Рождество - отсюда и название, с испанского «эль ниньо» переводится как мальчик, младенец.

Ла-Нинья возникает, когда сильные ветра сдувают поверхностный теплый слой воды и уносят его от Южной Америки в сторону Индонезии, а на их место поднимается холодная вода из глубин, объясняют механизм феномена британские метеорологи.

Эффект от "Ла-Нинья" в ноябре 2007 года. Фото: ru.wikipedia.org

Впрочем, Ла-Нинья, как Эль-Ниньо, - штука плохо изученная. Появляется то раз в два года, то через семь лет, и каждый раз ведет себя по-разному. Может через пару месяцев исчезнуть без следа, а может задержаться на полгода и дольше. Две последних Ла-Ниньи случились одна за другой: в 2010 и 2011 годах. С тех пор “девочек” не было.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ СЛЕГКА ОСТЫНЕТ

Собственно, а нам-то что с того? Небольшие вроде бы неурядицы с температурой воды у берегов Южной Америки влияют на погоду почти всей планеты. Представьте: у вас дома центральное отопление. Если вдруг посреди зимы в спальне батареи остались горячими, а на кухне в них потекла холодная вода – где хозяева станут мерзнуть? Только ли на кухне? Да, там – в первую очередь. И во всей квартире явно станет прохладнее. Примерно такой же эффект у Ла-Ниньи: она снижает среднюю температуру на Земле и слегка сглаживает эффект глобального потепления.

Продолжим коммунальную аналогию. Мало того, что батареи на кухне стали холодными- так еще в ванной в кранах нет воды, а в комнате течет с потолка. К счастью, в наших квартирах такой взаимосвязи нет. А у океанического феномена и осадков по всей планете - есть. Ла-Нинья (как и Эль-Ниньо) серьезно влияет на дожди, засухи, снегопады и ураганы на огромных территориях.

Если сказать то же самое строгим языком Всемирной метеорологической организации: “Ла-Нинья связана с широкомасштабным охлаждением поверхности в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков”.

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?

Снежная зима и рекордные ураганы: чего ждать от Ла-Ниньи

Северная и Западная Европа: зима с большим количеством осадков – где-то снежная, где-то дождливая. Получается, что и в Европейской части России снега, скорее всего, будет много. Ведь к нам зимой снегопады приносят те же самые атлантические циклоны, что и в Европу.

Для Европы "Ла Нинья" оборачивается зимой с большим количеством осадков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральная Азия и Восточное Средиземноморье: очень мало дождей. В этот регион входят в том числе Турция, Израиль, Египет, с одной стороны, и Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, - с другой. Туристам в Анталье и Хургаде хорошо. А вот для сельского хозяйства и без того засушиливых регионов – не особо.

Южная и Юго-Восточная Азия: аномалии с дождями, причем самые разные – где-то сильнейшие ливни (например, в Индонезии), в где-то засуха.

Северная Америка: Много дождей, снегопадов и штормов в США и Канаде, и при этом сушь в Мексике и южных штатах США. Эффект уже ощутили жители атлантического побережья Канады, Ньюфаундленда и Новой Шотландии, - там прошли мощные снегопады, намело 30 см снега.

Карибы. Во время Ла-Ниньи особенно часты и активны ураганы. И осень-2020 уже подтверждает тренд. В начале ноября в Атлантике сформировался 28-й в вихрь, его назвали “Эта”. Нынешний сезон ураганов по их количеству сравнялся с рекордным 2005-м годом. Но тогда на 28-ми штормах все и закончилось, а сейчас – не факт. В Карибском регионе находится Куба, один из немногих доступных россиянам курортов. А также Доминикана, куда до пандемии тоже часто летали наши отпускники (и, возможно, скоро полетят снова).

Африка: из-за Ла-Ниньи дождей будет меньше, причем во время посевного сезона в этом регионе. Что может вызвать проблемы продовольственной безопасности, а проще говоря угрозу голода в странах Восточной Африки (а к ним относятся, к примеру, Кения, Эфиопия и ставшая популярным у россиян курортом Танзания).

ОФИЦИАЛЬНО

Профессор Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН:

- Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются основными естественными движущими силами климатической системы Земли. Но все естественные климатические явления сейчас происходят на фоне антропогенного изменения климата, которое усугубляет экстремальные погодные условия. Ла-Нинья обычно оказывает снижающее воздействие на глобальную температуру. Но сейчас это более чем компенсируется теплом, которое удерживают в атмосфере парниковые газы. Даже годы с Ла-Нинья стали теплее, чем годы с сильными Эль-Ниньо в прошлом. Поэтому 2020 год по-прежнему близок к тому, чтобы стать одним из самых теплых лет в истории метеонаблюдений. А период с 2016 по 2020 год - самой теплой пятилеткой в истории.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Останемся без температурного рекорда

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, считает, что из-за Ла-Нинья 2020-й год лишится титула самого жаркого в истории метеонаблюдений. Хотя до сих пор нынешний год шел на рекорд:

- Глобальная температура за 9 месяцев 2020 года находится на втором месте. Постепенно она приближается к рекордной температуре 2016 года. Может ли нынешний год стал самым теплым? Сейчас вероятность заметно снизилась, так как возникло явление Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры.

Реальные причины погодных катаклизмов не известны

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

- Сейчас любые погодные катаклизмы объясняют либо глобальным потеплением, либо Эль Ниньо с Ла Ниньей. Хотя каковы причины в действительности, сказать сложно. Катаклизмы бывают и во время Эль-Ниньо, и во время Ла-Нинья. Только разные и в разных регионах Земного шара.

Что касается средней полосы России, то у нас корреляции погоды с Эль-Ниньо или Ла-Нинья нет. Во всяком случае, не было научных работ на эту тему. Вообще, серьезные наблюдения Южного колебания (Эль-Ниньо – Ла-Нинья) начались только в последние лет тридцать, когда появилась возможность со спутников измерять температуру всего Тихого океана.

Но в целом на погоду в Северном полушарии и особенно в Тихоокеанском регионе (а это и Россия в том числе) Ла-Нинья повлияет. Если в тропической зоне Тихого океана появляются ядра холодной воды, то не будет такой мощной отдачи тепла в атмосферу, как обычно. И температура воздуха, скорее всего, окажется ниже, чем была бы без этого явления.