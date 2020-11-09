Биография Александра Козлова, выдвинутого на пост министра природных ресурсов и экологии РФ

Александр Козлов – один из самых молодых министров в правительстве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

9 ноября Владимир Путин отправил в отставку главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. На пост главы ведомства выдвинут Александр Козлов, который с мая 2018 года возглавляет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Рассказываем о биографии политика.

Козлов - один из самых молодых министров российского правительства. Родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске.

В 2003 году Александр Козлов окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Юриспруденция». Несколько лет работал на руководящих позициях в угольных компаниях.

На госслужбу Козлов пришел в 2011 году, став заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В сентябре 2014 года 33-летний Александр Козлов занял пост мэра Благовещенска, а через год победил на выборах губернатора Амурской области, став самым молодым главой в истории региона.

В мае 2018 года Александр Козлов перешел на работу в правительство России – президент назначил его министром по развитию Дальнего Востока. В начале нынешнего года к его обязанностям добавилось и развитие Арктики.

Александр Козлов женат с 2015 года. Свою будущую супругу Анну встретил в Благовещенске, она работала психологом в местной полиции. У супругов растут сын и дочь.

В своей декларации за 2019 год Александр Козлов отчитался о доходе в 8 млн 409 тыс рублей. В собственности Козлова – квартира в 68,4 квадратных метра и две машины, «Додж Челенджер» и «Тойота Ленд Крузер». Министр увлекается футболом и хоккеем.

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