Биография Виталия Савельева, выдвинутого на пост министра транспорта РФ

Новому главе Минтранса предстоит решить проблему убыточных пассажирских авиаперевозок. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

У 66-летнего Виталия Савельева внушительный послужной список. В 2009 году году он стал гендиректором ведущей авиакомпании страны - «Аэрофлота», а до этого занимал руководящие должности в «Газпроме» и банке «Россия». Есть у него и опыт госслужбы: Савельев в течение трех лет занимал должность замминистра экономического развития и торговли.

Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. Окончил Ленинградский политехнический институт, а затем - Ленинградский инженерно-экономический институт. Начинал как инженер. Участвовал в строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. Прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений «КрасноярскГЭСстрой».

С 1989 года меняет направление деятельности. Занимает пост президента российско-американского СП «ДиалогИнвест». В 93-м становится главой правления банка «Россия», а в 95-м - председателем правления банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».

В 2001 году Савельев занимает пост заместителя председателя правления «Газпром». А в 2004 году уходит на госслужбу. До 2007 года работает в должности заместителя министра экономического развития и торговли.

Потом в течение двух лет Савельев занимает должность первого вице-президента АФК «Система». А в 2009 году становится главой правления, гендиректором «Аэрофлота». Трудился Савельев и по партийной линии. В 2016 году он был избран в Высший совет «Единой России» (руководящий орган партии).

Виталий Савельев женат, у него трое детей.

На новой должности главы Минтранса Савельеву предстоит разобраться с одной из главных проблем российской авиаотрасли — убыточностью. Из-за пандемии объем пассажирских перевозок резко упал, авиакомпании не могут оплачивать лизинг самолетов и просят власти спасти их от банкротства.