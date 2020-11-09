Биография Ирека Файзуллина, выдвинутого на пост министра строительства РФ

Ирек Файзуллин выдвинут премьером Михаилом Мишустиным на пост нового главы Минстроя. Фото: minstroyrf.gov.ru

Ирек Файзуллин выдвинут премьером Михаилом Мишустиным на пост нового главы Минстроя. До этого Файзуллин занимал должность первого замминистра строительства и ЖКХ. Рассказываем о его биографии.

Родился в Казани, окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Успел поработать инженером в родном институте, затем в «Татстройпроекте» прошел путь от главного инженера до председателя правления. После этого занимал разные руководящие должности - в «Татавтодоре», «Татинвестгражданпроекте».

С 2005 года - на посту замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. В 2010 году стал министром, сменив на этой должности своего бывшего шефа Марата Хуснуллина, который перешел на работу в московское правительство.

Стройкой и коммуналкой в Татарстане Ирек Файзуллин проруководил целых 10 лет, вплоть до 2020 года. Специалисты ставят ему в заслугу успехи в решении проблем обманутых дольщиков и переходе на эскроу-счета — Татарстан в этом деле оказался в передовиках. Как и по темпам строительства нового жилья.

С 2020 года занимает уже в федеральном Минстрое должность первого замминистра. Назначение состоялось после того, как Марат Хуснуллин занял в правительстве Михаила Мишустина должность вице-премьера, курирующего строительную отрасль. Поэтому когда стало известно об отставке с поста министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева (он теперь будет полпредом президента в Уральском федеральном округе), особых сомнений в новой кандидатуре на должность министра стройки у экспертов не было — рабочий тандем Хуснуллина и Файзуллина уже сложился со времен Татарстана.

По новому закону о правительстве, кандидатуры не силовых министров, предложенные премьером, должна еще утвердить Госдума. Такой новый порядок связан с изменениями в Конституции.

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