Бараки, храм и костюмы-«привидения»: в каких условиях будет сидеть Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Исправительное учреждение, в которое распределили Михаила Ефремова, уже успело обрести «звездный» статус: здесь в прошлом году провели несколько месяцев футболисты Кокорин и Мамаев, вышедшие по УДО. У исправительной колонии №4 в посёлке Алексеевка Белгородской области жуткая история: когда-то тут был завод по ремонту сельхозтехники, но в годы войны фашисты переквалифицировали его в концлагерь для пленных и местного населения. Потом была зона строгого режима, куда свозили матёрых преступников. И вот теперь - тюрьма для «первоходов»: так на арестантском жаргоне называют впервые осуждённых.

- Прибыл ли Михаил Олегович на место, пока неизвестно, - рассказал kp.ru его адвокат Петр Хархорин. - Мы послали запрос в УФСИН, ответ ещё не пришёл. К сожалению, сроки этапирования ведь никак не регламентированы - нам остаётся только ждать. При первой же возможности поедем к Ефремову - мы ведь готовим кассационную жалобу, он должен с ней ознакомиться.

Адвокат Петр Хархорин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, предшественники Ефремова попали в ИК-4 из столичного СИЗО только на пятые сутки. Сначала Кокорин и Мамаев провели 24 часа в пути в суровом арестантском вагоне с остановками в Туле, Курске и Орле. Матрасов не было, спали прямо на деревянной лавке. И то повезло: оба футболиста ехали в отдельных купе-клетках, куда порой набивают до 20 человек. Следующие три дня осуждённые томились в белгородском изоляторе, пока их на автобусе не доставили в конечную точку маршрута.

Первым делом по прибытии Ефремова отправят на карантин - несколько дней изоляции, чтобы новичок не занёс в местную среду свои возможные болячки. Те же друзья-футболисты провели на карантине ровно неделю.

- Раздели догола, выдали робу. Забрали все неположенные вещи - например, цветную одежду для спорта. А спустя неделю отправили в отряд, - вспоминал своё «новоселье» Павел Мамаев.

Спортивные звезды, безусловно, подогрели интерес к белгородской колонии: условия пребывания в ней репортеры, насколько возможно, изучили вдоль и поперёк ещё в прошлом году. Тысяча заключённых живет в посещениях барачного типа по 20-30 человек в комнате. Обстановка спартанская: двухэтажные кровати, тумбочка. Работают отрядами по 100-150 человек, производство самое разнообразное. Например, местные шьют одноразовые медицинские костюмы - белые комбинезоны из полупрозрачного материала, которые из-за схожести с силуэтом привидения называют «Каспер» (на упаковке таких изделий трудились и Кокорин с Мамаевым). Выпускают здесь также муку, отруби, шлифованный горох, дезинфицирующее средство «ФортисДез» и известный в народе стиральный порошок «Лотос эконом». За такую работу зэки даже получают зарплату: от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц.

Павел Мамаев на судебном заседании, ноябрь 2018 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перемещения по зоне относительно свободные: можно посещать библиотеку, брать книги, выписывать газеты и журналы, а кроме того, заниматься спортом и ходить в местную православную церковь - на территории колонии есть храм Георгия Победоносца. При желании заключённые могут даже выучиться на токаря, каменщика, штукатура, электромонтера, электросварщика и т.д. - в колонии есть своё профтехучилище. А что самое важное для Ефремова - клуб с большим зрительным залом, где он наверняка будет ставить театральные постановки.

Также Михаил Олегович имеет право на получение посылок в большем количестве, нежели в СИЗО. Ему разрешены свидания, как короткие, так и долгосрочные. Кто-то из родственников может приехать на срок до трёх дней: посетителя размещают в специальном помещении для временного проживания, где он находится вместе с заключенным.

Распорядок дня в ИК-4

06.00 Подъем.

06.00-06.15 Заправка коек, утренний туалет, уборка.

06.15-06.30 Зарядка.

06.30-07.25 Завтрак.

07.25-07.55 Проверка осужденных, утренний осмотр.

07.55-08.15 Выход на работу и в ПТУ.

8.00- 17.00 Работа на производстве, проведение занятий (обед с 12.00 до 13.00)

16.45-17.00 Помывка в бане.

17.00-17.30 Проверка наличия осужденных, вечерний осмотр.

17.30-19.15 Ужин.

18.30-20.30 Воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

20.45-21.45 Личное время, просмотр телепередач.

21.00-21.30 Уборка помещений отрядов.

21.30-21.50 Вечерний туалет.

21.50-22.00 Подготовка ко сну.

22.00 Отбой.

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