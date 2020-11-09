Биография Алексея Чекункова, выдвинутого на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики

Алексей Чекунков пополнит ряды самых молодых членов правительства. Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Алексей Чекунков пополнит ряды самых молодых членов правительства. Месяц назад ему исполнилось 40 лет. В понедельник стало известно, что премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Чекункова для утверждения на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Александру Козлову, возглавлявшему прежде Минвостокразвития, предложен другой министерский портфель: планируется, что он займет пост главы Минприроды. Вспоминаем всю его биографию.

Алексей Чекунков родился в Минске. В 2001 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Владеет английским и французским языками.

В 2002-2003 году работал директором проектов в инвестиционной группе «Алроса», где участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Якутии.

В 2003 году занимал должность специалиста, а затем вице-президента в компании Delta Private Equity. В 2006-м стал управляющим директором в инвестиционной компании «Объединенная золотая компания» (входила в консорциум «Альфа-групп»).

В 2009-2011 годах Чекунков возглавлял собственную инвестиционную компанию New Nations Capital. Она занималась венчурными инвестициями и оказывала инвестиционно-банковские услуги.

В 2011-2013 годах - директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В 2014 году возглавил Фонд развития Дальнего Востока, созданный по решению президента для поддержки приоритетных инвестиционных проектов в регионе.

Чекунков также вошел в правительственную комиссию по вопросам социально- экономического развития Дальнего Востока и в совет директоров «Русгидро».

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