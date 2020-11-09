Биография Николая Шульгинова, выдвинутого на пост министра энергетики РФ

Председатель правления – генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов во время торжественной церемонии ввода в эксплуатацию ТЭЦ "Восточная", 2018 г. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Выдвинутый на пост министра энергетики РФ Николай Шульгинов родился 18 мая 1951 года в Ставропольском крае. В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов», после окончания вуза два года прослужил в армии.

Работа Николая Шульгинова всегда была связана с энергетикой. Вернувшись из армии, в 1975 году он устроился на работу инженером электросетей в пятигорском научно-исследовательском институте. В 1976 году перешел на работу в пятигорскую энергетическую компании «Ставропольэнерго», где проработал больше 20 лет на самых разных должностях – от инженера до начальника диспетчерской службы.

В 2002 году Шульгинов переехал в Москву. В сентябре 2015 года он стал Председателем Правления – генеральным директором ПАО «РусГидро» - компании, которая владеет большинством российских гидроэлектростанций.

Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на сессии Восточного экономического форума, 2016 г. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

У Николая Шульгинова репутация закрытого человека, он не любит распространяться о своей личной жизни. Шульгинов – кандидат технических наук. Имеет несколько государственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орден Почета, который получил «За большой вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи». О заработках Шульгинова также известно мало, но на сайте «РусГидро» можно найти его справку о доходах пятилетней давности. В ней указано, что за январь 2016 года он заработал 1 млн 17 тысяч рублей.