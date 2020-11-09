Сергей Степашин - о скандале с Дзюбой: «Будет башкой думать больше своей»

Сергей Степашин о скандале вокруг Артема Дзюбы: "Во всех отношениях это неприятно. Даже комментировать не хочу". Фото: Иван МАКЕЕВ/Владимир ВЕЛЕНГУРИН
««Динамо» набрало ход»
- Сергей Вадимович, «Динамо» неожиданно победило «Локомотив» с крупным счетом - 5:1. Как это удалось, счет по игре?
- У «Динамо» сейчас неплохой подбор игроков и у команды с новым тренером игра, что называется, пошла. Побеждаем в третьем матче кряду. В игре - меньше поперечных передач, стали чаще выходить вперед. Очень много молодых ребят – воспитанников нашей школы, причем, двое из них уже в сборной страны. Кстати, и Роман Евгеньев, и Даниил Фомин забили в этом матче по мячу.
- А кто герой этого матча?
- Ну, думаю, вся команда, но, в первую очередь, Роман Евгеньев, который открыл счет и сделал голевую передачу.
«У Шунина подозрительный анализ на корону»
- Сегодня в Новогорске начинается сбор национальной команды перед матчами Лиги наций. Но вчера пришло сообщение, что вместо динамовского вратаря Шунина в сборную вызвали Джанаева, почему?
- У Антона сомнительный анализ на корону, поэтому решили подстраховаться.
- То есть, пока неизвестно, коронавирус это или нет?
- Тест сомнительный, да. Парни они молодые и сильные, так что все будет нормально. Я думаю, в матче со «Спартаком» Шунин будет в воротах.
- Когда игра?
- 22 ноября. Это будет во многом определяющий матч для лидеров чемпионата. (ЦСКА - 31 очко, «Зенит» - 30, «Спартак» - 28, «Динамо» - 26.)
«У меня кнопочный телефон»
- А еще все обсуждают скандал с Дзюбой, интимное видео которого попало в Сеть. Правильно ли Станислав Черчесов отцепил его от сборной? Может, его надо было поддержать? Ведь он не виноват, что хакеры…
- Я знаю, что Черчесов ему звонил и его поддержал. А что касается сборной, то, думаю, что надо просто эту историю пережить. Самое неприятное, противное, что у нас все, кому не лень, могут влезть и в телефоны, и в компьютеры. За эти действия надо уголовно наказывать. Именно поэтому я пользуюсь примитивным телефоном, в который никто не влезет.
- Да, мы знаем, кнопочный.
- Кнопочный, да. Мне, правда, опасаться нечего, но неприятно, в любом случае, когда кто-то ковыряется в твоем белье.
- Вообще, сурово, сразу вывести футболиста из состава сборной. Дзюба же стулом же никого не бил?
- Да нет, понятно… Просто неприятно. Во всех отношениях это неприятно. Даже комментировать не хочу.
- А что Дзюбе дальше делать?
- Что дальше? Будет башкой думать больше своей.
«Хожу в быстром темпе»
Сергей Вадимович, а вы сейчас спортом занимались, как мы поняли?
- Да, только пришел
- Вы на велике гоняли или еще что?
- Нет. Так, быстрая ходьба это называется.
- И сколько вы прошли в быстром темпе?
- Обычно 6 километров каждое утро.
- И за какое время?
- Ну, минут сорок.
- Это быстро, да?
- Быстро, конечно, да.
- Спасибо.
- Счастливо!
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