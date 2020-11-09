Владимир Путин: Очаг международного терроризма в Сирии ликвидирован

Президент России провел виртуальную встречу с Башаром Асадом Фото: REUTERS

Есть определенный символизм в том, что перед началом очередного цикла военных совещаний Владимир Путин вышел на связь с президентом Сирии Башаром Асадом. Когда-то реформирование российской армии шло одновременно с военными действиями против террористов в этой стране. Теперь же разговор шел уже о возвращении домой сирийских беженцев.

- Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, - констатировал Путин. - Заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь. Принципиально важное значение имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и, в первую очередь, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Президент России пожелал успехов начинающейся в среду в Дамаске Международной конференции по беженцам.

Есть определенный символизм в том, что перед началом очередного цикла военных совещаний Владимир Путин вышел на связь с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото: REUTERS

- За пределами Сирии находятся более шести с половиной миллионов беженцев, - напомнил он. - Подавляющее большинство из них – трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны. Не говорю уже о том, что беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания.

Россия будет принимать участие в этой конференции, и ее делегация будет одной из самых представительных.

- Возвращение беженцев - гуманитарная проблема, но некоторые государства мира пытаются ее политизировать, - признал Башар Асад. - Возвращающиеся домой граждане Сирии должны иметь перед собой ясный горизонт дальнейшей жизни, однако санкции западных страны накладывают большие сложности на решение этих задач. Тем не менее мы работаем над ними и благодарны России за помощь.