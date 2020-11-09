Нефть подорожала на 10%: что теперь будет с рублем

В этот понедельник наша кормилица порадовала. Нефть подорожала почти на 10% - до 43 долларов с хвостиком. Фото: Shutterstock

В этот понедельник наша кормилица порадовала. Нефть подорожала почти на 10% - до 43 долларов с хвостиком. Хотя этого никто не ожидал. В календаре у инвесторов в этот день стояла онлайн-конференция производителей нефти в Абу-Даби. Но каких-то важных решений на ней приниматься не должно было.

Рынок взорвала всего одна новость. Зарубежные компании Pfizer и BioNTech заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса. Регистрацию препарата планируют провести в ноябре. Это дало инвесторам большие надежды на то, что карантин когда-нибудь закончится. На этом фоне активно растут цены на нефть, акции нефтегазовых компаний и тех отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии (туризм, авиация и другие).

Если еще на прошлой неделе стоимость барреля опускалась до 36 долларов из-за новостей из США. Новый американский президент Джо Байден всегда выступал за поддержку возобновляемой энергетики, а для сырьевых компаний обещал поднять налоговую нагрузку. Поэтому рынки были охвачены пессимизмом. Сейчас же произошел мощный отскок.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

И что нам с того?

Плюсов два. Во-первых, это означает, что в бюджете будут дополнительные экспортные доходы. Поэтому дефицит федеральной казны, возможно, будет не таким большим, как предполагалось ранее – почти пять триллионов рублей.

Во-вторых, это позитивно скажется на курсе национальной валюты. Да, он теперь не полностью зависит от ситуации на нефтяном рынке. Но это все равно остается существенным фактором. Рубль на новостях в понедельник продолжил укрепление к доллару. К окончанию торгов на Московской бирже наша валюта прибавляла почти 2% - курс доллара опустился до 76 рублей.

Как менялась цена на нефть с начала года

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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Сейчас наша валюта укрепляется. Но, по мнению специалистов, это скорее временное явление (подробности).