7 причин купить HUAWEI Mate 40 Pro – лучший смартфон для фото и видеосъемки

Свою главную премьеру – флагманский смартфон HUAWEI Mate 40 Pro – компания традиционно представила в России под конец года. С одной стороны, это подходящее время подвести черту в конкурентной борьбе с другими IT-гигантами, которые свои новинки сезона продемонстрировали ранее. С другой стороны, новый флагман сразу становится ориентиром, который будет определять направление движения мирового смартфоностроения в будущем году. В открытой продаже HUAWEI Mate 40 Pro появится 20 ноября, но по предзаказу он доступен уже сейчас.

Это аппарат премиум-класса и давайте, не откладывая дело в долгий ящик, разберемся почему он стоит особняком даже среди своих топовых собратьев.

1. Мощь пятнадцати миллиардов транзисторов

Сердце любого смартфона – процессор. Именно он отвечает за высокую производительность, эффективную работу в режиме многозадачности и обработку больших данных. Сердцем HUAWEI Mate 40 Pro стал новый компактный 5-нм процессор Kirin 9000 5G SoC -– настоящая гордость компании! Это самый мощный смартфонный процессор HUAWEI в истории. На его кристаллах размещены 15,6 миллиарда транзисторов. У предыдущего флагмана HUAWEI Mate 30 Pro транзисторов было на 5 млрд меньше. В недрах флагманского железа таится огромное количество других замороченных фишек (кстати, вы знали, что в производстве современных смартфонов использована, как минимум, дюжина открытий, удостоенных Нобелевских премий? – Ред). При желании вы можете углубиться в изучение особенностей работы 24-ядерного графического процессора или нового интерфейса EMUI 11. Но единственное, что вам нужно понимать – ваш смартфон никогда не будет зависать, даже если вы как Гай Юлий Цезарь начнете делать 10 дел одновременно.

2. Широкий и тонкий

Поскольку экран смартфона превратился для многих в окно в окружающий мир, то перед инженерами возникла задача совместить несовместимое: с одной стороны, экран должен быть большим, с другой стороны – смартфон должен быть компактным. HUAWEI Mate 40 Pro оснащен безрамочным Flex OLED-дисплеем с диагональю 6,76 дюйма и разрешением 2772х1344. Это один из самых широких экранов среди флагманов. Но благодаря закругленным граням он удобно помещается даже в изящной дамской руке.

У флагмана солидные размеры (высота – 162,9 мм, ширина – 75,5 мм, и в этом его можно сравнить с плиткой шоколада), но корпус тонкий, как талия балерины. И это создает ощущение изысканности и легкости. Кстати, весит смартфон немного для аппарата своего класса – чуть более 200 грамм.

3. Лучшая камера всех времен и народов

Когда у меня в руках появился этот смартфон, я отправился в ночную фотоохоту по Москве. Потому что, учитывая наши северные широты, почти половину года нам приходится жить в темноте и, соответственно, проверять боевую готовность камеры имеет смысл в условиях максимально приближенных к реальным.

В связи с этим есть два приятных открытия. Во-первых, достаточно, небольшого луча света в темном царстве, чтобы продвинутые технологии, используемые HUAWEI Mate 40 Pro, вытянули даже самый блеклый затемненный кадр. На конечном снимке цвета получаются яркими, сочными и насыщенными, а прорисовка деталей в режиме ночной съемки – просто феноменальная.

Во-вторых, увеличение угла съемки основной и фронтальной камер до 100 и более градусов изменяет к лучшему картину окружающего мира. Какой бы монументальный объект не находился перед фотографом и бескрайний русский пейзаж, и архитектурный памятник а-ля сталинская высотка легко поместятся в кадре. В какой-то степени ощущаешь себя мистером Саламандером из «Фантастических тварей», в маленьком чемодане, которого легко помещался целый мир. Правда, в другом измерении.

Любопытно, что фронтальная камера автоматически распознает, снимаете ли вы себя любимого или готовитесь сделать групповое фото. В последнем случае камера переключает съемку в широкоугольный режим. Таким образом, с помощью HUAWEI Mate 40 Pro можно сделать групповое селфи даже со всеми без исключения гостями многолюдной свадьбы. Причем, оптические линзы камер, созданные с применением технологии FREE-FORM, помогут избежать искажения пропорций при съемке широкоугольником. Так что даже если подруга невесты окажется на периферии снимка, у нее не будет повода жаловаться на фотографа, погубившего ее красоту.

Знаковая особенность, которая отличает новый флагман от смартфонов предыдущего поколения, – это высокое качество видеосъёмки, как на основную, так и на фронтальную камеры. Теперь снимать видеоролики в профессиональном формате 4K с разными эффектами (например, с замедлением) можно и на селфи-камеру.

Из интересных фишек можно отметить и функцию отслеживания объекта. Благодаря этому режиму герой вашего видеосюжета (спортсмен, танцор, или ребенок на детской площадке всегда будет в центре кадра.

Ну, и наконец стоит добавить, что HUAWEI Mate 40 Pro возглавил культовый рейтинг DxOMark и в общем зачете, и в разделе фронтальных камер. Таким образом, у создателей флагмана есть все основания утверждать, что их детище – лучший смартфон для фото и видеосъемки всех времен и народов.

Параметры основной камеры:

• Ультраширокоугольный объектив 50 МП

• Ультраширокий кинообъектив 20 МП

• Телеобъектив 12 МП, который поддерживает 10-кратный гибридный зум и 50-кратный оптический зум.

Фронтальная камера:

• Ультракамера для селфи 13 МП.

• Модуль камеры с 3D-датчиком для измерения глубины резкости.

4. На зарядку… не становись!

Инженеры постарались избавить HUAWEI Mate 40 Pro от ахиллесовой пяты всех мощных и соответственно «прожорливых» гаджетов – речь идет об ограниченном времени автономной работы. Во-первых, смартфон получил достаточно емкую батарею 4400 мА*/ч. Чтобы растратить такой запас энергии за день, нужно о-о-очень сильно постараться. Во-вторых, умный процессор научился снижать энергопотребление без потери мощности. В-третьих, технология быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 66 Вт позволяет пополнить аккумуляторы буквально за считанные минуты (за 10 минут смартфон заряжается на треть, за 50 минут – полностью). А значит опасения, что ваш флагманский смартфон в одну прекрасную ночь погаснет и превратится в тыкву – минимальны.

5. Властелин кольца

В Россию HUAWEI Mate 40 Pro приедет в мистическом серебристом корпусе. Однако на самом деле его задняя панель обладает свойствами хамелеона. В зависимости от освещения и окружающих цветов смартфон становится то сине-красным, то перламутрово-розовым с оттенками зелени…

Объективы основной камеры HUAWEI Mate 40 Pro вписаны в сияющее гало Space Ring. По этому кольцу – узнаваемому дизайнерскому решению – владельца премиального гаджета можно будет отличить за версту.

6. Вечный гаджет

Среди пользователей бытует мнение, что производители сознательно закладывают в новые девайсы минимальный запас мощности и надежности, чтобы смартфоны покупали чаще. Компания HUAWEI сделала демонстративный шаг в противоположном направлении: срок службы флагмана увеличен в два раза по сравнению с предыдущими моделями серии. После 36 месяцев использования процент износа составит всего 2,5%. HUAWEI Mate 40 Pro будет оставаться топовым смартфоном еще очень долгое время.

7. Управление жестами и взглядом

Инженеры расширили диапазон взаимодействия владельца и гаджета. Теперь, чтобы управлять смартфоном, необязательно брать его в руки. Можно просматривать фотографии и листать страницы по мановению руки – для этого в настройках, надо зайти в разделы «Специальные возможности» и далее – в «Быстрый доступ и жесты». Управление жестами пригодится например, когда вы упражняетесь в кулинарном искусстве и хотите посмотреть следующий шаг рецепта, а руки – в мясном фарше или муке.

Специальный датчик фронтальной камеры реагирует на взгляд владельца. Вы можете одним взглядом разблокировать смартфон, активировать заставку на экране или снизить громкость входящего вызова.

Кроме того, HUAWEI Mate 40 Pro может защитить содержимое вашего смартфона от посторонних глаз. Датчик засечет, когда посторонний человек смотрит на экран и скроет, к примеру, уведомления мессенджеров.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость HUAWEI Mate 40 Pro в России составит 89 999 рублей.

Вместе с флагманом на российский рынок также выходят новые наушники Huawei FreeBuds Studio. Это первые беспроводные полноразмерные наушники Huawei с интеллектуальным шумоподавлением, студийным качеством звука, широким частотным диапазоном и возможностью одновременного подключения к двум устройствам.

Еще одна новинка – первая HiFi аудиоколонка HUAWEI Sound с футуристичным дизайном и возможностью индивидуальных настроек. Колонка создана в сотрудничестве с французским брендом Devialet и оснащена четырьмя динамиками. Она быстро подключается к другим устройствам и создает эффект присутствия с глубокими басами и безупречными верхними частотами.