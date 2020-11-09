Звезды порно, шоу-бизнеса и Алексей Панин протянули руку помощи Артему Дзюбе

Ведущая «России 1» Ольга Скабеева вместе с мужем Евгением Поповым тоже поучаствовали в реабилитации Артема

Скандал, вспыхнувший после попадания в сеть интимного видео Артема Дзюбы (в прошлом — капитана сборной России по футболу и питерского «Зенита»), вышел на новый уровень. После сонма шуток и прибауток про «руководящую должность» Артема после окончания карьеры на сцену начали выходить популярные персоны из мира российского шоубиза и благородно заявлять о поддержке спортсмена в трудную минуту. «КП» собрала самые проникновенные и искренние слова.

Алексей Панин

Поддержки от этого актера Дзюба наверняка ждал первым. Переехавший в Испанию Алексей надел футболку сборной России по футболу от Романа Павлюченко и призвал всех заниматься самоудовлетворением, чтобы быть счастливым.

- Не сразу понял, кто такой Дзюба, - заявил актер, сидя на балконе дома в Аликанте. - Залез в ленту и ужаснулся. На полном серьезе все это обсуждают! Я так далеко от того, что происходит в России. Каждый мужчина отправляет женщинам свое интим-видео. Что такого? Не знаком с Дзюбой. Но поддерживаю. Занимайтесь мастурбацией!

Андрей Малахов

Для двух с половиной миллионов своих подписчиков телеведущий Андрей Малахов одним из первых опубликовал пост за Артема Дзюбу. Он сфотографировал себя почти в той же позе, что и футболист — голым по пояс, лежа в кровати отеля с крестиком на груди.

- Постель в отеле - это не футбольное поле! - подписал селфи Малахов. - #дзюбалучшии . Держись!

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода посвятила большой текст в инстаграме Артему и призвала публично его поддержать.

- Что вообще происходит, люди?! - возмутилась артистка. Где право на приватную жизнь?

Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право!! Кто из парнеи этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!

Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?!

Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителеи залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!!!

Под постом тут же отметились Лолита Милявская, Юлианна Караулова, Ирина Хакамада и другие звезды — они тоже одобрили заявление Лободы.

Филипп Киркоров

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров сам не раз вляпывался в истории с душком. Поэтому, поддерживая Артема, он понимал, о чем говорит.

- Вклад Артема Дзюбы в успех сборнои России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить, - подчеркнул артист. - Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личнои жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право! Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждении . Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации. Считаю, в даннои ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность.

Чтобы пост был максимально убедительным, Филипп снабдил его цитатой, приписываемой Шекспиру: «Грехи других судить вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберетесь».

Тина Канделаки

Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки тоже не обошла стороной скандал.

- Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем», - написала в своем телеграмм-канале Тина. - Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался. В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся.

Виктория Лопырева

Модель, прожившая несколько лет с футболистом Федором Смоловым, тоже вступилась за Дзюбу.

- История, которая приключилась с Артемом, именно про цифровую гигиену, - уверена Лопырева. - Мы храним в телефоне пароли от карт, секретные бизнес-планы и личную переписку. Взламывают все и вся, может быть помните, когда-то и мои аккаунт в Инстаграмм стал жертвои мошенников. Артем хорошии друг, живои , яркии , всегда помогает в благотворительных проектах и сегодня он доказал, что он настоящии капитан самым лучшим образом... на футбольном поле! (в матче против «Краснодара» Дзюба не забил пенальти, но забил победный гол — Авт.)

Дмитрий Шепелев

- Камон! Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому, - считает телеведущий Дмитрий Шепелев. - Останется один только тренер под козырьком и в галстуке ? Да и тот наверняка по старинке прячет в книжном шкафу срамные видео-кассеты. После ЧМ этого человека называли героем. Как мало оказывается нужно, чтобы в герое разочаровались. Стыдно не за видео, стыдно за малодушие тренера и решение отстранить талантливого игрока (на время ноябрьских игр сборной России главный тренер команды Станислав Черчесов отстранил Артема Дзюбу от сборов — Авт.). А причина? Разве кого-то кроме него самого это касается? Сделаи те вид, что ничего не видели. Это как минимум будет прилично.

Ольга Скабеева

Ведущая «России 1» Ольга Скабеева вместе с мужем Евгением Поповым тоже поучаствовали в реабилитации Артема, разместив в студии программы «60 минут» проекцию стикера «ЯМы Артем Дзюба» (правда, он был на полу — и все по нему ходили).

- Никого к этому не призываем, но дело, как известно, сугубо личное, и странно за это придавать остракизму, - удивилась ведущая. - Дзюба сам себя снял и хранил интимное в телефоне.

Во время акции поддержки на огромный экран студии вывели те самые скандальные фото, на которых Артем предстает неглиже полубоком.

Рокко Сиффреди

Легенда порно, 56-летний «итальянский жеребец» и основатель собственной студии Рокко Сиффреди, тоже похвалил Артема за смелость и даже оценил его навыки и темперамент.

- Я был бы счастлив видеть тебя в моей команде, - признался ветеран секс-баталий. - Великолепный уровень! В этом консервативном мире, если тебе потребуется рука помощи, ты всегда можешь рассчитывать на меня!

Таким образом Рокко намекнул, что готов заняться трансфером Дзюбы из футбольного мира в порнобизнес — о чем сразу же заявил главному конкуренту, французскому порнопродюсеру Пьеру Вудману: «Он мой! *** тебе, Вудман!»

В сети был запущен флешмоб в поддержку Артема. Люди делают репосты картинки «Я/Мы Артем Дзюба». К акции присоединились Дмитрий Маликов, Ксения Собчак, Данила Козловский, Сергей Грушко, Анна Нетребко и многие другие.

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