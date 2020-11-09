«Анфиса, от чего вы все время отдыхаете?»: Чехова, улетевшая в четвертый отпуск за месяц, возмутила россиян

Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова отправилась отдыхать на Мальдивы. Судя по Инстаграму телеведущей, эта поездка стала для нее уже четвертым отпуском за последние полтора месяца. Еще в начале октября Анфиса была в Турции, где почти 10 дней путешествовала по Каппадокии. Телеведущая любовалась на горы и воздушные шары, которыми славится эта провинция. Едва вернувшись из-за границы, Чехова тут же отбыла на российский курорт: вместе с мамой и сыном она отдохнула в санатории в Сочи. Затем на несколько дней улетела в Стамбул, где бродила по колоритным улочкам и лакомилась круассанами в кафе. «Что я делаю в Стамбуле? Нахожусь в гармонии с миром и с самой собой!», - сообщила она тогда своим подписчикам.

Телеведущая отправилась в четвертый отпуск за месяц. Фото: Инстаграм.

И вот теперь Анфиса снова отдыхает – на этот раз на экзотических островах в Индийском океане. Неудивительно, что когда телеведущая сфотографировалась в аэропорту «Шереметьево» и объявила, что снова летит в отпуск, реакция подписчиков была отнюдь не такой, на которую она рассчитывала.

- Анфиса, от чего такого вы отдыхаете все время? – поинтересовалась в комментариях одна из поклонниц.

- Как вы так быстро устаёте? Витаминки попить, может, - посоветовал другой фолловер.

Чехова поделилась на своей странице фотографией, снятой в салоне самолета: вместе с подругой она сидит в бизнес-классе с бокалом шампанского в руке. Телеведущая рассказала, что летит на Мальдивы в компании друзей.

- Ну, что, улетаем из этой промозглой Москвы. Отдых с друзьями... мммм, что может быть лучше? И традиционный вопрос: куда мы летим? – кокетливо спросила 42-летняя теледива.

«За ковидом», «Как обычно, в Сыктывкар», «И ничего ведь не боятся, вируса например. У меня подруга с мужем слетали с друзьями, и все заболели», «Видимо, переболела ковидом. Но ещё и вторая волна идёт», - пишут фолловеры в комментариях. Многие заметили, что Чехова и ее подруга вопреки всем правилам сидят в салоне самолета без масок. «Почему девчонки-то без масок? Или им можно?», - возмущаются подписчики.

Анфиса рассказала, что улетела в путешествие с друзьями. Фото: Инстаграм.

На Мальдивах Анфиса поселилась в дорогом пятизвездочном отеле. И тут же посетовала на тяжелые будни отдыхающих. Чехова и ее подруга сфотографировались, «прикрывшись» круассанами, который их приятель в этот момент держал в руках.

- Для создания этого фото нам потребовалось три человека за кадром, изнывающие от жары, два круассана, полтора часа под палящим солнцем, в результате чего у некоторых обгорели плечи, а мое лицо заплыло веснушками, несмотря на 100 % защитный крем, - пожаловалась Анфиса. - Быть тревел-блогером и создавать красивые картинки мечты, ох как не просто. Хотя, сейчас меня закидают камнями, и обязательно напомнят про шахтеров... Но я не предаюсь сравнениям, а хочу чтобы уважали любой труд! В итоге из 200 кадров я смогла еле-еле наскрести один, из которого, в результате, после долгой обработки, получилась эта картинка.

Чехова призналась, что ради этого снимка сделала 200 кадров. Фото: Инстаграм.

Высказалась Анфиса и по поводу самого громкого скандала этой недели – интимного видео Артема Дзюбы. На отдыхе телеведущая написала в Инстаграме пост в защиту футболиста.

- Вставлю свои 5 копеек по поводу ситуации с Дзюбой! Каждый среднестатистический мужчина подзюбливает, оставшись наедине с самим собой. Иногда даже снимает себя на телефон. (Правда далеко не каждый на видео выходит сексуальным красавчиком, как Артем). И в этом нет ничего ненормального! – уверена Анфиса.

"Анфиса, от чего вы все время отдыхаете?" - интересуются подписчики. Фото: Инстаграм.

Телеведущая поделилась историей из собственного прошлого, когда мстительный поклонник хотел сделать ее интимное фото достоянием общественности.

- Помню единственный свои опыт с эротическими фото. Тогда еще не было смартфонов, и мои парень снял меня на мыльницу, - рассказала Чехова. - Когда я с ним рассталась он, от злости и обиды, распечатал фото и прислал их в редакцию программы, ведущей которой я была, с просьбой принять насчет меня какие-то меры. Редактором программы была адекватная девушка, которая отдала мне фотографии и по-женски посочувствовала. Мне было неприятно и больно! Но я навсегда усвоила этот урок: если ты известный человек, никогда никому нельзя доверять свои интимные фото, видео или секреты!