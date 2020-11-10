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Марадону готовят к выписке из больницы

Ему делали операцию по удалению гематомы
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
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Легендарный футболист, которому на прошлой неделе сделали операцию по удалению субдуральной гематомы на голове, идет на поправку.

Легендарный футболист, которому на прошлой неделе сделали операцию по удалению субдуральной гематомы на голове, идет на поправку.

Фото: Shutterstock

Легендарный футболист, которому на прошлой неделе сделали операцию по удалению субдуральной гематомы на голове, идет на поправку. Его лечащий врач Леопольд Луке сообщил, что Диего находится в хорошем состоянии, и рвется домой.

Марадона с прошлого вторника находится в больнице «Оливос» в Буэнос-Айресе, куда его доставили из частной клиники Ла-Плата, где не было возможностей сделать нейрохирургическое вмешательство.

- Диего чувствует себя очень хорошо и хочет побыстрей выйти из больницы. Поэтому завтра мы с другими врачами больницы, которые его лечат, оценим состояние пациента и, возможно, в среду, подготовим документы к выписке, - сказал Луке.

При этом доктор добавил, что сейчас с его семьей согласовывается место, где будет в первое время находится Диего.

- Это очень важно, учитывая соблюдения всех протоколов безопасности во время пандемии, - добавил Луке.

Напомним, что Марадона попал в больницу после празднования 60-летия с обезвоживанием организма, а потом при помощи компьютерной томографии у него нашли гематому, которая обычно возникает при ударе головой о что-то твердое. Но как получил такую травму Марадона во время празднования юбилея – не сообщается.

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