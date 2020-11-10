Назначение членов правительства в Госдуме началось со скандала

По итогам голосования все пять министров и один вице-премьер были утверждены в должностях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 10 ноября, в Госдуме впервые обкатали новый порядок назначения министров правительства. По нему кандидатов на должности членов правительства предлагает премьер, потом их должна одобрить Госдума (за исключением силовиков и главы МИДа), а президент подписывает указ о назначении.

«ВАЛИТЬ БУДЕТ НЕ НА КОГО»

Напомним, премьер Михаил Мишустин предложил назначить вице-премьером правительства Александра Новака, министром энергетики Николая Шульгинова, министром строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, министром транспорта Виталия Савельева, министром природных ресурсов и экологии Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Начали со скандала. Депутаты никак не могли договориться о регламенте утверждения членов правительства. Так как процедура новая, в думском регламенте она пока не прописана. Вначале должны были выступить кандидаты на правительственные должности. После каждого из выступлений на трибуну приглашались лидеры или представители думских фракций.

- Лидерам фракций 6 раз на трибуну выходить и по 3 минуты выступать! Это называется политический онанизм, маразм называется! Давайте экономить время! Дайте один раз выступить 18 минут! Вся страна болеет, морги переполнены! И не надо задавать вопросы, на комитетах все обсудили! - кричал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Остальные депутаты ему вяло возражали. Жириновский продолжал полыхать. Претенденты на должности в правительстве смирно наблюдали за происходящим с трибуны. Им слова пока не давали. На разрешение спора ушло полчаса. Наконец депутаты договорились, что каждый пойдет своим путем: Жириновский выступит с речью по итогам, а остальные представители фракций станут выходить к микрофону после каждого выступления кандидатов.

- Избранные народом депутаты сегодня определятся: голосовать за министров или нет. Это очень ответственно. Здесь мы не можем себе позволить галопом по Европам. Завтра не на кого будет валить: «это к нам не имеет отношения, это правительство», «это к нам не имеет отношения, это губернатор», - предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«БУДУ, КАК ЛЕВ!»

Выступая перед депутатами, каждый из кандидатов на должности в правительстве рассказал, чем в первую очередь займется на новом посту.

Так, Александр Новак, который на посту вице-премьера должен курировать энергетику, рассказал, что в случае своего назначения уделит особое внимание реализации экспортного потенциала России и решению социальных проблем в сфере энергетики.

Кандидат на пост главы Минэнерго Николай Шульгинов заметил, что особое внимание будет уделять стабильности рынка нефтепродуктов.

Ирек Файзуллин сказал, что своей главной задачей видит увеличение объемов строительства жилья и улучшение жилищных условий для 5 миллионов россиян ежегодно (такая задача обозначена в национальном плане).

Утвержденный сегодня Госдумой министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Фото: Пресс-служба министра строительства /ТАСС

Виталий Савельев пообещал, что несмотря на то, что он много лет возглавлял «Аэрофлот», он не будет делать крена в сторону авиации.

- Я окончил ленинградский политех, первые 12 лет работал на стройках народного хозяйства, включая Саяно-Шушенскую ГЭС, - напомнил Савельев и пообещал уделять больше внимания автомобильным дорогам, развитию железнодорожного транспорта, в том числе увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба, Северному морскому пути, созданию транспортных логистических узлов, развитию водного транспорта.

Алексей Чекунков заявил, что для министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики главным будет решение социальных проблем.

Новый глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Фото: Максим Стулов Ведомости/ТАСС

- Я буду защищать интересы Дальнего Востока и Арктики, как лев! Мы продолжим работу по привлечению инвестиций, реализации крупнейших проектов, поскольку именно они создают экономический рост, рабочие места и новые налоги, - пообещал Чекунков.

А Александр Козлов сообщил, что в случае утверждения на должности министра, Минприроды начнет тотальные проверки финансируемых из бюджета проектов в сфере экологии.

Обсуждение кандидатов заняло три часа. По итогам голосования все пять министров и один вице-премьер были утверждены в должностях. Теперь указ об их вступлении в должность должен подписать Владимир Путин.