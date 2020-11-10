Строительство танкера «Нурсултан Назарбаев» идёт по плану

Так выглядят танкеры-афрамаксы, выпускаемые ССК «Звезда». Фото: пресс-служба ССК «Звезда»

На верфях приморского Судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» идёт резка металла и формирование первых блоков строящегося танкера, названного в честь Нурсултана Назарбаева, об этом сообщили в пресс-службе комплекса. Торжественная закладка танкера состоялась 6 июля в день рождения первого президента Республики Казахстан. В этот день генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку. Строящийся танкер принадлежит к классу «афрамаксов», предназначенных главным образом для перевозки сырой нефти, а также других жидких грузов.

Неограниченный район плавания, высокие экологические стандарты

«Нурсултан Назарбаев» станет одним из первых судов-афромаксов, построенных в России. Его грузоподъёмность составит 114 тыс. тонн, длина – 250 метров, ширина – 44 метра. Эксперты отмечают уникальные технические характеристики танкеров категории афрамаксов, они оснащены самой современной системой автоматизации, энергетические установки «зелёных» танкеров могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. Афрамаксы предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном территориальными рамками районе плавания, они соответствуют высоким экологическим стандартам.

В настоящий момент в портфеле заказов Судостроительного комплекса «Звезда» - серия из 12 судов класса афрамакс, на судоверфи идёт строительство пяти танкеров, одним из которых является «Нурсултан Назарбаев». Головное судно серии было спущено на воду в мае нынешнего года, оно проходит швартовые испытания.

Морская техника любой сложности и назначения

Судостроительный комплекс «Звезда» является предприятием, стратегически важным как для Дальневосточного региона, так и отечественной судостроительной промышленности в целом. Проект реализуется по поручению президента и правительства консорциумом АО «Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Строительство комплекса было положено в 2009 году, а торжественный запуск производства новой верфи состоялся 1 сентября 2016 года в присутствии президента России Владимира Путина.

«Звезда» оснащена новейшим оборудованием, позволяющим производить технологически сложные крупнотоннажные суда. Эксперты причисляют ССК к самым современным верфям России. Здесь применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.

Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку ССК «Звезда» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности и назначения, в том числе такие, которые никогда ранее в России не выпускалась.

Вот что говорит генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко:

«Судостроительный комплекс «Звезда» – новейшая страница истории российского судостроения. На наших глазах он становится крупнейшей в России верфью, предназначенной для строительства всех типов морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе. Проект строительства ССК «Звезда» предполагает завершение в 2024 году. Но уже сейчас функционируют объекты первой очереди: в блоке корпусных производств и окрасочных камерах изготавливаются судовые конструкции для многофункциональных судов снабжения ледового класса, танкеров типа «Афрамакс». На тяжёлом открытом достроечном стапеле, укомплектованном уникальным грузоподъёмным оборудованием во главе с краном-гигантом «Голиаф», уже ведётся стыковка готовых секций будущих судов. Менее чем через год мы планируем спустить на воду первый заказ.

Не за горами реализация второй очереди: в скором времени предприятие будет располагать крупнейшим в России сухим доком, который позволит строить все типы морских судов, вокруг дока будет построено ещё одно судосборочное производство. Вокруг ССК «Звезда» активно формируется судостроительный кластер, который максимально локализует в Приморье технологическую цепочку для создания продукции верфи. Работы идут непрерывно, мы прилагаем все усилия для воплощения в жизнь задач и планов, поставленных руководством страны – принципиально изменить стратегическую конкурентную позицию гражданского судостроения России, на нашей базе выпускать современную, конкурентоспособную крупнотоннажную морскую технику.

Уже работают и продолжают становиться частью нашей команды лучшие специалисты судостроительной отрасли со всей страны. Мы опираемся на опыт ведущих инженеров и рабочих не только России, но и мира, тесно сотрудничая с лидерами в области судостроения и судового машиностроения. В портфеле заказов предприятия уже свыше 30 судов, загрузка судостроительного комплекса позволяет смело смотреть в будущее, активно работая уже сегодня. Динамично развиваясь, продолжая строить верфь, мы уже строим суда – на благо отрасли и во имя России».

Решение о присвоении новому супер-танкеру имени Нурсултана Назарбаева было принято Министерством промышленности и торговли и Министерством транспорта. Таким образом руководство нашей страны решило отметить в год 80-летия первого президента Казахстана его огромный вклад в развитие добрососедских партнёрских отношений России и Казахстана.

Танкер строится по заказу публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» – «крупнейшей судоходной компании России, одного из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа». Время окончания строительства – сентябрь 2022 года.

В настоящий момент в мире построено 668 афрамаксов, в их числе российские «Владимир Мономах», «Евгений Примаков», «Проспект Гагарина» и другие. Стоимость танкера «Нурсултан Назарбаев» составляет около 6 млрд рублей.