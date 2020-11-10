Не только увеличение пенсионного возраста: Четыре изменения, которые ждут пенсионеров в 2021 году

С января произойдет очередная индексация пенсий неработающим пенсионерам Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионная система в России постоянно меняется. И если кардинальные реформы происходят раз в 10 лет, то небольшие корректировки вносятся почти каждый год. Следующий – не исключение. «Комсомолка» приводит четыре изменения, которые ждут российских пенсионеров и тех, кто готовится ими стать.

1. Повышение пенсий

С января произойдет очередная индексация пенсий неработающим пенсионерам. Это происходит каждый год. Причем опережающими инфляцию темпами. Так, в следующем году пособие по старости вырастет на 6,3%. Это в полтора раза выше, чем рост цен. Сейчас все идет к тому, что инфляция в 2020 году составит около 4%. Это последний прогноз Центробанка.

С апреля поднимут и социальные пенсии. Но они вырастут меньше – всего на 2,6%. А в августе небольшую прибавку получат и работающие пенсионеры. Им частично зачтут новые трудовые права, то есть те страховые взносы, которые за них вносили работодатели в 2020 году. Правда, максимальная прибавка там ограничена – добавят лишь три пенсионных балла (это около 300 рублей). На полную индексацию работающие пенсионеры могут рассчитывать только после увольнения.

2. Увеличение пенсионного возраста

В следующем году наступит следующий этап, запланированный реформой. Льготный период, в течение которого можно выйти на пенсию на полгода раньше нового срока, все еще будет действовать. Теперь им смогут воспользоваться женщины 1965-го и мужчины 1960 года рождения. Они смогут уйти на заслуженный отдых в возрасте 56,5 и 61,5 лет соответственно.

3. «Оцифровка» трудового стажа

С 2021 года произойдет полный переход на электронные трудовые книжки (ЭТК). С этого времени все новые работники перестанут получать на руки их бумажные аналоги. А большинству уже работающих россиян будут вносить информацию и по старинке, и на «цифру». Правда, в электронной трудовой книжке будут лишь новые записи. И это может стать проблемой для тех, кто потеряет бумажный носитель. В некоторых случаях придется доказывать свой стаж, собирая справки у предыдущих работодателей.

Чтобы не делать этого в последний момент, можно внести все данные в ЭТК заранее. Для этого нужно будет написать заявление в Пенсионный фонд, заявил неделю назад премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимые изменения в законы чиновники обещают принять до конца года.

4. Новая форма накоплений

Этой реформы эксперты давно ждут. Систему пенсионных накоплений заморозили в далеком 2013 году. И с тех пор, кроме виртуальных пенсионных баллов, россияне ничего не копят на старость. По крайней мере, общегосударственной системы, которая пришла бы на замену предыдущей, так и не придумали.

Минфин и Центробанк в прошлом году разработали и даже представили журналистам новую концепцию – гарантированный пенсионный план. По нему предполагалось, что граждане будут самостоятельно откладывать из своей зарплаты от 1 до 6% каждый месяц. Но в правительстве тогда так и не определились, каким калачом будут заманивать в эту систему россиян, уже не доверяющих государству в таком щекотливом вопросе, как пенсии. Идея зависла в кабинетах.

- Законопроект непростой. Было несколько вариантов концепции, в последнем это исключительно добровольный формат, - пояснял недавно Антон Дроздов, бывший глава ПФР, а ныне замминистра финансов.

По его словам, в следующем году в правительстве планируют завершить межведомственные согласования и внести законопроект в Госдуму.

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