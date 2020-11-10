Мусульманам в России запретили браки с иноверцами

С шокирующим светские умы заявлением выступило Духовное управление мусульман России. Фото: Александр КОЦ

С шокирующим светские умы заявлением выступило Духовное управление мусульман России. Там подготовились богословское заключение, которое "запрещает браки с представителями других религий".

«Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христиане, иудеи), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного случая», — говорится на сайте организации.

Звучит пугающе. Россия - все-таки светское государство. И, по мнению исламоведа и профессора МГУ Романа Силантьева, такое выступление Духовного управления мусульман может привести к серьезным проблемам.

— Немало мусульман, особенно татар, имеют жен православных. Даже среди духовенства такое есть, — сказал «КП» Силантьев. — Но дело еще в том, что организация, которая сделала заявление, объединяет небольшое количество мусульман. У них мало общин в регионах, где мусульмане составляют большинство населения. То есть Татарстан, Башкирия, Северный Кавказ входят в другие мусульманские организации. А эта организация - в основном Центральная Россия, Москва. И мнение их, думаю, большинству мусульман не так важно.

Но сам факт такого заявления, конечно, можно расценить как удар по межнациональным отношениям, по межрелигиозным. И многие считают, что это еще и безграмотное заявление.

Однако, например, муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев признался, что у них в республике действуют ещё более жёсткие правила к бракам.

— Таков закон Всевышнего, что поделаешь, — сказал он в разговоре с «КП». — Ничего против других конфессий и религий не имеем. Просто при женитьбе вероисповедание важно. Чтобы не бояться распада брака в будущем. У нас не запрещают, но обычай такой есть.

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