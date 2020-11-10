Презентация Apple 10 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция

Компания представит долгожданные компьютеры Mac на базе собственных чипов с архитектурой ARM. Фото: EAST NEWS

Презентация Apple 10 ноября 2020. Компания представит компьютеры Mac на базе собственных чипов с архитектурой ARM.

Трансляция мероприятия начнётся сегодня в 21:00 по московскому времени. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с презентации Apple 10 ноября 2020.

Ранее среди ценителей техники Apple ходили слухи, что компания выпустит первый компьютер на базе ARM, использующий сокращенный набор инструкций и выполняющий только короткие и простые операции. Apple может представить также новые беспроводные наушники AirPods или собственные метки AirTags, предназначенные для отслеживания различных вещей, которые не хотелось бы потерять.

Но что конкретно представит миру Apple, зритель узнает только во время презентации.

Во вторник, 13 октября 2020 года, компания Apple представила новый iPhone 12 на презентации Apple Event.