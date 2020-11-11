На какие курорты отправились отдыхать российские звезды в ноябре

Глюкоза позагорала на Мальдивах. А на обратном пути завернула в Турцию. Фото: Instagram.com

Многим кажется, что отдыхать сейчас из-за пандемии просто негде. Но знаменитости - люди опытные и всегда найдут, где отвлечься от трудовых будней, даже если на дворе вторая половина осени.

Сочи

Анна Семенович уже отдыхала с друзьями в Сочи летом. В начале осени певица переболела коронавирусом в Москве. А теперь опять вернулась ненадолго в Сочи для релакса и восстановления: подышать морским воздухом, пообщаться с подругами. В этом году октябрь и начало ноября на курорте теплые. Аня принимала солнечные ванны, дегустировала морепродукты. А еще рассуждала на серьезные темы, давая поклонникам наставления в соцсетях: «После ковида я многое переоценила. Побыла дома сама с собой, послушала себя, и это чудесно, жизнь заиграла новыми красками. Цените и любите каждое мгновение, ведь оно больше не повторится».

Семенович в Сочи показывает, что значит жить со вкусом. Фото: Instagram.com

Мармарис

«Доброжелатели» Ксении Бородиной подсчитали, что это уже шестой ее отпуск в 2020 году. Ну а что, может себе позволить: по данным Forbes, Бородина за год на рекламе и «Доме-2» заработала $770 тысяч. Аренда на сутки виллы в шикарном турецком отеле, где отдыхала Бородина с мужем и детьми, стоит 500 тысяч рублей. Кроме того, семья нанимала из аэропорта до отеля VIP-трансфер - вертолет.

Кстати, в Турцию после отдыха на Мальдивах прилетела еще и певица Глюкоза с мужем.

Ксения Бородина с семьей красиво отдыхает в Турции - море, солнце, вертолеты. Фото: Instagram.com

Кисловодск

Прохор Шаляпин отснялся в очередных ток-шоу и улетел в Кисловодск. Живет в санатории, пьет минеральную воду, целыми днями гуляет в курортном парке, посещает экскурсии. «Я приехал в свой любимый санаторий, - пишет артист. - Красиво, шикарная погода, птички поют и невероятный волшебный воздух».

Прохору в Кисловодске совсем не кисло: здесь он встретил Алику Смехову, которая приехала восстанавливаться после перенесенного недавно коронавируса. Фото: Instagram.com

Мурманск

Телеведущая Юлия Барановская с сыновьями Артемом и Арсением отправилась в Мурманск (увы, дочь Яна из-за плотного учебного расписания поехать не смогла). Программа путешествия составлена профессионалами - фотоохота на северное сияние, экскурсии, рыбалка. Барановская поделилась впечатлениями: «Жили не в самом Мурманске, а на берегу Баренцева моря, вблизи полуострова Рыбачий. Добраться туда непросто, дорога, особенно в межсезонье, сложная, но невероятно красивая. Почти целый день провели в море: сначала рыбалка, потом со дна доставали гребешков и ежей. Несмотря на суровый климат, там очень классно, невероятное место с сильной энергией - питаешься и заряжаешься ею. Действительно классное место для перезагрузки». Путешественники успели побывать и на самой северной точке полуострова Средний - мысе Земляной.

Юлия (на фото с сыновьями Арсением, слева, и Артемом) поняла, что и на Севере может быть классно. Фото: Instagram.com

Дубай

Валерия с мужем Иосифом Пригожиным сдали тест на коронавирус и перед вылетом в ОАЭ, и уже после приземления - таковы правила. Теперь пара наслаждается солнцем, пляжем, а также собирается снимать клип. Это фото Валерии в купальнике сделал Иосиф - певица общалась по видеосвязи со своей мамой, которая осталась в Москве.

Валерия звонит из Эмиратов маме и одновременно позирует мужу. Фото: Instagram.com

Также в Дубае сейчас отдыхают Кети Топурия, которая к концу года родит второго ребенка, Елена Летучая с родителями и другие наши звезды.