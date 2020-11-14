Красотки на зависть: как российским звездам удается выглядеть худыми, молодыми и красивыми на фото в соцсетях

Зрители ахнули, увидев Наташу Королеву без ретуши и грима. Левое фото: koroleva__star/instagram. Правое фото: Ксения Собчак/YouTube

То, что отечественные звезды приукрашивают себя с помощью фотошопа, ни для кого уже не секрет. Так делают почти все пользователи Инстаграма. Правда, знаменитостям сложнее - в натуральном виде их иногда просто не узнать.

Уставшая Королева

Ксения Собчак как-то пошутила: из-за фотошопа в Инстаграме «я не узнаю знакомых при встрече». Видимо, телеведущая имела в виду Наташу Королеву, которую она недавно сняла в своей программе «Осторожно, Собчак!». Зрители ахнули, увидев певицу на экране без ретуши и грима: уставшая, потухшая. Совсем не такая стройная и румяная красотка, как на отфотошопленных кадрах в своем блоге.

Шаманит с фотошопом и 40-летняя Анна Семенович. Левое фото: ann_semenovich/instagram. Правое фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

Стройная Семенович

Шаманит с фотошопом и 40-летняя Анна Семенович. В Инстаграме у бывшей «блестяшки» идеальная фигура: тонкая талия, аппетитная грудь и длинные ноги.

В жизни Семенович тоже хороша, но, как все мы, далеко не идеальна. Так, в январе в соцсети попало видео Анны, на котором ее фанаты увидели естественный вид певицы. Платье артистки было излишне обтягивающим, прорисовывался заметный животик, поэтому фанаты поначалу решили, что звезда на сносях. Но, как вы понимаете, в Инстаграме фото в этом образе у Анны было идеальным, а значит, изрядно отретушированным.

Ксения и не отрицает, что иногда использует ретушь. Левое фото: xenia_sobchak/instagram. Правое фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

«Честная» Собчак

Ксении тоже не раз вменяли любовь к фильтрам. Впрочем, телеведущая и не отрицает, что иногда использует ретушь. На съемках «Осторожно, Собчак!» все с той же Королевой камера показала честно и без прикрас только певицу. А вот Ксения в кадре благодаря фильтрам волшебным образом преображалась и по сравнению с Наташей выглядела свежо и молодо. Ну не молодец ли?

Анна Седокова часто грешит неестественными фотками. Левое фото: annasedokova/instagram. Правое фото: Pavel KASHAEV/GLOBAL LOOK PRESS

Сексуальная Седокова

Неестественными фотками часто грешит и мама троих детей Анна Седокова. На снимках в Инстаграме экс-«виагра» выглядит вечно юной, худой и подтянутой. Но когда видишь реальные фото 37-летней артистки, понимаешь, что Анна в последнее время слишком увлеклась уколами красоты и другими омолаживающими процедурами.

Отретушированные снимки в последнее время выставляет и Любовь Успенская. Левое фото: uspenskayalubov_official/instagram. Правое фото: Anatoly LOMOHOV/GLOBAL LOOK PRESS

Вечно молодая Успенская

Отретушированные снимки в последнее время выставляет и Любовь Успенская. Фигура у артистки и так на высоте: длинные ноги, тонкая талия. Но морщинки на лице 66-летняя звезда тщательно стирает.

Обладательница аппетитных форм Анфиса Чехова на фото делает себе талию Людмилы Гурченко. Левое фото: achekhova/instagram. Правое фото: Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Мультяшная Чехова

Обладательница аппетитных форм Анфиса Чехова на фото делает себе талию Людмилы Гурченко. С крутыми бедрами и внушительным бюстом это выглядит сногсшибательно, но искусственно и мультяшно.

- Талия средне-тонкая, но бедра широкие, и этот перепад делает такой эффект, - объясняет Анфиса, настаивая на натуральности снимка.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Привлекательная внешность лучше продается

- Звезды используют социальные сети для работы и продвижения своего бренда, - считает психолог Сергей Ланг. - Конечно, красивая внешность всегда лучше продается. Поэтому любой публичный человек пытается показать себя в лучшем виде, нежели он есть на самом деле. Безусловно, публичная профессия обязывает быть на высоте. Если звезды позволят себе плохо выглядеть, это сразу заметит пресса, блогеры начнут им приписывать всякие болезни, несчастья в личной жизни. Поэтому в соцсетях актеры используют большое количество фотошопа.

Знаменитости такие же люди, как мы с вами. Они уже привыкли видеть себя через призму фильтров, у них появилась зависимость от фотошопа, а значит, комплексы. Они боятся, что поклонники увидят все их изъяны. Хейтеры сразу начнут высмеивать их морщины и лишний вес - это, к сожалению, случается постоянно. Так что никого осуждать не надо, во всем хороша золотая середина.

Яна Рубковская недавно призналась, что чистит свои снимки. Левое фото: rudkovskayaofficial/instagram. Правое фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир/"КП" - Москва

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Критикуют только неустроенные женщины»

Яну Рудковскую то и дело атакуют хейтеры. То им роскошная обстановка ее особняка не нравится, то мини-юбка. Недавно 45-летняя блондинка дала отпор хейтерам в Инстаграме, честно признавшись: да, она чистит свои снимки.

- Я фотошоплю фото, но не все, - рассказала Рудковская. - С отдыха, когда я с загаром, выкладываю только натуральные снимки. Что касается хейтеров, то я уже не обращаю на них внимания. Кто-то может назвать 45-летнюю женщину бабкой… Какая я бабка, у меня фигура лучше, чем у многих 18-летних. И мне нравится мой возраст. Рядом со мной муж, дети. Я успешный человек, который добился всего своим трудом. А кто пишет злые комментарии? Неустроенные, несчастные женщины, которым нечем заняться. Зачем их блокировать? Им тогда совсем скучно будет.