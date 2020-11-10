Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский встали на колени перед публикой

В какой-то момент Андрей Сергеевич так расчувствовался, что встал перед поклонниками на колено. Его порыв тут же поддержала 47-летняя жена. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве с триумфом прошла премьера фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Главную роль в картине сыграла супруга режиссера, актриса Юлия Высоцкая. Перед показом в киноцентре "Октябрь" именитый режиссер поблагодарили тех, кто помогал ему создавать картину. В какой-то момент Андрей Сергеевич так расчувствовался, что встал перед поклонниками на колено. Его порыв тут же поддержала 47-летняя жена.

В Москве 9 ноября звезды блистали на красной дорожке по случаю премьерного показа фильма "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского. Поддержать создателей картины пришли старший сын режиссера Егор Кончаловский, бывшая жена Наталия Аринбасарова, внучка Мария Михалкова-Кончаловская, племянница Надежда Михалкова, актрисы Дарья Повереннова, Анна Снаткина, Полина Ауг, актер Александр Домогаров и многие другие.

Кончаловский признался, что не ожидал увидеть так много людей в зале. Конечно же, Андрея Сергеевича поддерживала супруга Юлия Высоцкая. Она исполнила в картине главную роль. Во время своей речи к зрителям 83-летний Кончаловский так расчувствовался, что встал на одно колено. Высоцкая тоже опустилась на одно колено вслед за мужем, трогательно взяв его под руку и прижавшись к режиссеру щекой. Зал в этот момент взорвался аплодисментами.

Режиссер отметил, что давно хотел снять фильм о событиях в Новочеркасске в 1962 году, когда высшее руководство страны отдало приказ стрелять по рабочим, устроившим протесты. Чтобы максимально перенести зрителя в ту эпоху, Андрей Сергеевич снял картину в черно-белом формате. Трагедию того времени он показал через призму судьбы работницы парткома Людмилы. Во время событий в Новочеркасске пропадает ее дочь.

"Для человека, который ищет ребенка, возникает реальность настоящая - вне власти, вне политики, вне убеждений. И ты понимаешь, что это правда, а все остальное неважно", - так Высоцкая описала свою героиню.

Кончаловский поблагодарил свою супругу, отметив, что без нее фильм вряд ли бы состоялся. По словам мэтра, главное в любой картине - ощущение правды. "Я должен сказать, что жизнь слишком коротка, чтобы жить с нелюбимыми людьми, даже когда встречаешься с ними на работе, поэтому наш фильм - продукт преданности, любви и к своей профессии, и друг к другу", - резюмировал режиссер.