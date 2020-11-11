Протесты в Белоруссии, последние новости на 11 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

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Александр Лукашенко встретился с с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Президент в беседе заявил о накате на профсоюзы, которые "заняли жесткую определенную позицию".

- Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти - пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать - пусть уезжает, не надо никого держать, - посоветовал Лукашенко руководителю.

Юрий Воскресенский, политолог и бизнесмен, который вышел на свободу после встречи с Лукашенко в СИЗО, рассказал о диалоге власти и оппозиции.

- Цепкало, Лещеня и Костусев раньше полностью отрицали саму возможность круглого стола с «режимом», потом они были разъярены этой возможностью, сейчас они торгуются и пытаются договариваться, - сказал Воскресенский.

На события в Белоруссии снова отреагировал президент России Владимир Путин. Открывая заседание Совета глав государств - членов ШОС, он заявил, что "Беларусь оказалась под ударом извне".

- После прошедших в республике президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, а также развязанной против них информационной и пропагандистской войне, - сказал Путин.