Анастасия Заворотнюк перестала прятаться в доме и начала выходить на улицу

Анастасии Заворотнюк стало лучше. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Почти два года Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. По последним данным, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" наметилась ремиссия. Вот уже шесть месяцев актриса находится загородном доме в поселке Крекшкино. До недавнего времени 49-летняя артистка с трудом передвигалась по особняку и покидала его пределы только ради необходимых процедур в клинике. А некоторое время назад Настя перестала прятаться в доме и начала выходить на улицу.

Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. Родные актрисы окружили ее любовью и заботой. Если раньше она пряталась в особняке, то теперь каждый день дышит свежим воздухом. Прогулки проходят за высоким забором на участке, пишет Тeleprogramma.pro.

Артистку также возят на процедуры в одну из столичных клиник. Машина подъезжает к трехэтажному дому звезды так, чтобы посторонним не было видно, как Анастасию сажают в автомобиль. Дело в том, что близкие опасаются, как бы папарацци не сфотографировали Настю.

Ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. Как это возможно, до сих пор остается загадкой. Меж тем, окружение больной раком звезды не скрывает - красавицу Настю теперь невозможно узнать. Она из-за химиотерапии сильно изменилась. "Меняется все - взгляд, состояние и цвет кожи", - констатировал театральный продюсер Валерий Сергеев.

Бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова была более многословна: "Она все понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал".

Один из медиков рассказал, что видел актрису издалека в ЦКБ. Ее везли в кресле. "Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает", - резюмировал специалист.

Дома семья гостей не принимает. Артистке ни в коем случае нельзя болеть, ее оберегают от вирусов, так как организм Заворотнюк слишком ослаблен. Рядом с актрисой - мама Валентина Борисовна, любимый супруг Петр Чернышев и дети - 24-летняя Анна, 20-летний Майкл и двухлетняя Мила. За Настей ухаживает сиделка, а управляться с маленькой Милой помогает няня.