Олеся Железняк: «Мы очень загрустили, когда объявили о заполняемости залов не более, чем на 25 %»

Актриса Олеся Железняк Фото: Евгения ГУСЕВА

Как рассказал нам директор театра «Ленком» Марк Варшавер, со дня на день Олесе Железняк должны присвоить звание заслуженной артистки России. Но из-за пандемии все церемонии, награждения и иные чествования откладываются. Вместо ожидаемого праздника мэр Москвы подписал новые ограничения на ближайшие 2,5 месяца. Теперь зрительные залы должны быть заполнены не более, чем на 25%. Так будет с 13 ноября до 15 января.

- Эти новости никого не радуют. И как никогда понимаешь смысл слов, что артист без зрителей не артист. Ты оправдываешь свою профессию только, когда на тебя смотрят глаза из зала, - говорит Олеся Железняк. - Огромная благодарность зрителям, которые сегодня приходят на спектакли. Если честно, обстановка сейчас…как на войне. Во всяком случает, есть у меня такое ощущение, когда выхожу на сцену.

- И все-таки творческая жизнь продолжается, несмотря на ковид…

- Надеюсь, мы с Татьяной Кравченко сыграем премьерный спектакль «Под одной крышей» 16, 17 ноября. В конце ноября возобновятся репетиции «Поминальной молитвы» (спектакль по пьесе Григория Горина ставит Александр Лазарев – Ред.). Я распределена на роль Голды. Еще репетирую в музыкальной комедии по произведениям Чехова и Зощенко «Горько». Премьера должна пройти 4-6 декабря в театре «Русская песня». Говорю об этом с осторожностью, потому что сейчас все непредсказуемо. Мы очень загрустили, когда объявили о новом постановлении мэра о заполняемости зрительных залов не более, чем на 25 %. Очень чувствуется, что зрителей мало, особенно если привык играть при полных залах. Артисты «Ленкома» в этом смысле избалованы. Приходится очень непросто. «Ленком» был на карантине с 17 марта. Но, пока театр не работал, всем сотрудникам полностью выплачивали зарплату. Это были единственные деньги, на которые мы жили. За это можно сказать только слова благодарности нашем директору. Даже не представляю, как живут актеры, которые не работают в государственных театрах. Наша отрасль очень пострадала из-за пандемии.

- У вас было много антрепризных спектаклей до карантина. Был период, когда вы играли в пятнадцати названиях. Эта отрасль вообще сейчас загибается…

- Потихоньку продолжаем играть и в антрепризе, но гораздо меньше, чем до пандемии. За 8 месяцев было всего две гастроли в Вологде и Петербурге, а раньше я полмесяца проводила в поездках. Это и финансово ощутимо. Но ипотеку худо-бедно потихоньку выплачиваю.

- У вас четверо детей от 16 до 7 лет. И все они, поди, на удаленке сейчас?

- Учеба детей на удаленке – это отдельное испытание для их родителей. Но что жаловаться? Принимаешь новые условия как данность. Сейчас всем непросто.

- Где будете отмечать день рождения?

- Дома. Приготовила торт Тирамису по просьбе детей...