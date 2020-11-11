В саудовской Джидде произошел взрыв: есть раненые

Как минимум четыре человека получили серьезные ранения на немусульманском кладбище города Джидда. Фото: twitter.com/Clarencewoman

Как минимум четыре человека получили серьезные ранения при срабатывании взрывного устройства на немусульманском кладбище в саудовском городе Джидда.

Взрыв произошел, когда на кладбище шла церемония поминовения жертв Первой мировой войны, в которой принимали участие иностранные дипломаты. Уже известно, что один из пострадавших является гражданином Греции.

МИД Франции подтвердил участие своих дипломатов в этом мероприятии, заявив, что «Франция решительно осуждает это трусливое, ничем не оправданное нападение».

Париж призывал граждан, находящихся в Саудовской Аравии «быть в максимальной боевой готовности» на фоне обострения напряженности после того, как в пригороде французской столице был обезглавлен учитель средний школы, показывавший ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Саудовские официальные лица пока никак не комментируют произошедшее, местные СМИ ничего не сообщают о взрыве.

Сегодня король Саудовской Аравии Салман должен выступить с ежегодным обращением к нации, в котором будут изложены политические приоритеты монарха на предстоящий год.