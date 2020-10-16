Террорист обезглавил школьного учителя во Франции

Убийца ликвидирован сотрудниками полиции
Фото: REUTERS
В пригороде Парижа один мужчина обезглавил другого. Известно, что убитый работал учителем в одной из школ. Что же касается личности убийцы, то первоначально сообщалось о выходце из Алжира. Теперь французские СМИ говорят о 18-летнем выходце из России, чеченце по национальности.
Посольство России во Франции проверяет эту информацию и уже запросило детали произошедшего у местных властей. В российскую дипмиссию никаких обращений от правоохранительных органов пока не поступало.
Убийца ликвидирован сотрудниками полиции. Свидетели сообщают, что он выкрикивал исламистские лозунги.
Предварительная версия произошедшего связана с работой погибшего: якобы он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
На место происшествия прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МВД Пятой республики прервал рабочий визит в Марокко и вылетел в Париж.
К работе следователей подключились специалисты антитеррористического отдела прокуратуры.