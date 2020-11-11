Одноклассники запустили образовательную викторину в День борьбы с кибербуллингом

Сегодня ОК присоединятся к всероссийской кампании по борьбе с травлей в интернете.

Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда люди могут обратиться за помощью. Пользователи ОК смогут пройти онлайн-квиз, который расскажет о том, чем опасна травля в сети, и получить оберег от интернет-обидчиков. Кроме этого, 12 ноября выйдет образовательный спецвыпуск викторины «Ботаник» на тему кибербуллинга.

11 ноября в группе «Одноклассники. Все ОК!» появится онлайн-квиз, посвященный агрессии в интернете. Пользователи социальной сети не только смогут ответить на вопросы о том, опасен ли кибербуллинг и почему люди могут вести себя агрессивно, но и получить советы о том, как поддержать жертву буллинга и как реагировать если ребенок столкнулся с агрессией в классе. Кроме этого, все пользователи социальной сети смогут подарить родным и близким виртуальный подарок — желтое сердце, символ акции «День борьбы с кибербуллингом».

12 ноября в группе викторины «Ботаник» пройдет специальный выпуск, посвященный кибербуллингу. Ксения Головинова, ведущая онлайн-викторины, задаст игрокам вопросы о том, что делать, если кто-то стал свидетелем агрессии в интернете и какой самый популярный повод для онлайн-травли. Кроме этого, перед каждым вопросом ведущая викторины расскажет подробнее о кибербуллинге и о том, чем опасны его проявления. Победители викторины, которые верно ответят на все вопросы, разыграют между собой 25 тысяч ОКов — виртуальной валюты соцсети.

В Одноклассниках миллионы разных пользователей обмениваются эмоциями со своими близкими и друзьями, знакомятся, сотрудничают и строят бизнес. Поэтому ОК делают все, чтобы создавать условия для их комфортного общения. В конце сентября ОК объявили о старте чемпионата по разработке алгоритма для поиска токсичных комментариев на платформе All Cups. Лучшее решение будет интегрировано в Робби для анализа контента в соцсети. Одноклассники также планируют бесплатно передать разработанный алгоритм некоммерческим организациям и СМИ и тем самым помочь сократить издержки в работе с комментариями на их ресурсах.

Одноклассники регулярно проводят социальные проекты, которые помогают понимать и принимать других людей. В прошлом году 11 ноября в ОК присоединились к акции День борьбы с кибербуллингом и запустили тест «Агрессия в Сети», чтобы узнать, что пользователи думают о кибербуллинге и сталкиваются ли с ним сами. В сентября 2020 года ОК запустили акцию «Время думать об искусстве», которая рассказала пользователям ОК о том, что такое аутизм. В августе 2020 года соцсеть совместно с изданием «Такие дела» запустила второй сезон проекта «Мы так не говорим». Цель проекта — объяснить пользователям, как наша речь и слова, которые мы в ней используем, влияют на восприятие окружающих людей и явлений.

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День борьбы с кибербуллингом – инициатива Mail.ru Group, объединяющая всех, кто верит, что агрессия в сети и за ее пределами недопустима. Цель акции – привлечь внимание к проблеме травли в интернете и рассказать об организациях, куда люди могут обратиться за помощью.

Символ Дня борьбы с кибербуллингом – желтое сердце. 11 ноября люди и бренды могут разместить этот эмодзи или изображение с желтым сердцем на своих страницах и ресурсах в знак поддержки акции. https://kiberbulling.net/