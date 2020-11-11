Mail.ru Group запускает акцию по борьбе с онлайн-травлей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Mail.ru второй год подряд проводит День борьбы с кибербуллингом. В этом году акция стартует 11 ноября.

К мероприятию присоединились свыше 30 компаний, среди которых ВКонтакте, Одноклассники, Yota, Билайн, Яндекс, Тинькофф, Мегафон, Microsoft, HеadHunter, М.Видео, Aliexpress и другие. Инициативу поддержали и многие популярные блогеры: Мария Миногарова, ЯнТоплес и Алексей Жидковский. Они размещают у себя в социальных сетях посты под тэгом #неткибербуллингу и ставят символ акции — желтое сердце.

11 ноября - День борьбы с кибербуллингом.

В преддверии Дня борьбы с кибербуллингом Mail.ru провел опрос и выяснил, что около 60% пользователей бездействуют, когда кто-то другой сталкивается с агрессией. 11 ноября они смогут узнать, как нужно себя вести, сталкиваясь с травлей в сети. Mail.ru Group вместе со студией Lateral Summer покажет публике интерактивный спектакль "Ничего страшного", в котором зрители смогут принять активное участие и остановить травлю.

ВКонтакте, в свою очередь, проведет в Клипах AR-викторину о борьбе с травлей, а вопросы на эту тему можно будет задать чат-боту Эли, созданному VK совместно с ЮНЕСКО. В Одноклассниках пользователи смогут принять участие в викторине и квизе на тему кибербуллинга.