«С подиума в лес»: из-за пандемии Белла Потемкина устроила дефиле на улице

Белла Потёмкина решила презентовать свою осеннюю коллекцию в лесу Фото: Личный архив

Из-за отмены Недели моды в Гостином дворе любимый дизайнер Татьяны Навки и Риты Дакоты Белла Потёмкина решила презентовать свою осеннюю коллекцию в лесу. Без зрителей, только с моделями и фотографом. Такой формат разорвал шаблон привычного показа. Модели прошли по подиуму прямо в осеннем лесу, что, подчеркнуло аутентичность коллекции.

В этом сезоне лукбук Потемкиной получился особо романтичным - пудровые оттенки и нежные воланы, воздушные рукава, цветочные принты и множество женственных аксессуаров и украшений в духе ретро-шик.

Белла Потемкина устроила дефиле на улице Фото: Личный архив

Каждая модель представляла сочетание русских мотивов и актуальных трендов. Цветочный принт, струящиеся ткани, кружево и изящные силуэты.

Новый тренд - пуховики, надетые поверх цветочных платьев.

В этом сезоне лукбук Потемкиной получился особо романтичным Фото: Личный архив

- На мой взгляд, женщина должна оставаться в центре внимания при любых обстоятельствах, - говорит kp.ru Белла Потёмкина. - Моя осенняя коллекция показывает, что мы можем быть разными: яркими или сдержанными, дерзкими или нежными, но при этом оставаться женственными. Но прежде всего мы везде должны себя чувствовать себя богинями: не только в мегаполисе, но и в аутентичном загородном поместье, в естественной природе, в золотом осеннем лесу.

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