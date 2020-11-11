Обманутыми дольщиками в СК России займется специальная следственно-аналитическая группа

Александр Бастрыкин Фото: СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин неоднократно обращал внимание на проблемы защиты прав дольщиков, которые зачастую годами по тем или иным причинам не могут получить жилье. И вот теперь, похоже, за страдание граждан ответят те, кто создавал условия или закрывал глаза на подобный самострой.

- Люди страдают от недобросовестных застройщиков, цель которых - завладеть средствами приобретателей жилья. В таких случаях правоохранительные органы не могут находиться в стороне, так как помощь людям, оставшимся без жилья и средств к существованию, является вопросом не только юриспруденции, но и гражданского долга, - заявил во время приема граждан Александр Бастрыкин, отметив, что наиболее остро проблемы нарушения прав участников долевого строительства стоят в Ленинградской и Московской областях.

Только в Московской области таких объектов более 800 и свыше 50 000 человек обманутых дольщиков! Только вдумайтесь в эту цифру. Это ведь настоящая эпидемия.

Так, представитель участников долевого строительства многоквартирного дома, расположенного в Дмитровском районе (с/п Габовское, д. Удино) Московской области пожаловался на допущенные нарушения застройщиком ООО «Вита Реал Эстейт» при строительстве дома, а именно отсутствие надлежаще оформленных документов и нарушение этажности. Это повлекло дальнейшую невозможность введения объекта строительства в эксплуатацию с 2012 года. Несмотря на то, что все дольщики заселены и проживают в указанном объекте, ввести его в эксплуатацию и осуществить регистрацию собственности на приобретенные квартиры не представляется возможным.

Следственными органами СК России по Московской области расследовалось уголовное дело в отношении исполнительного директора ООО "Вита Реал Эстейт" Рината Шайдуллина по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В сентябре 2020 года Дмитровским городским судом Московской области Шайдуллин осужден по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) к наказанию в виде трех лет лишения свободы в колонии поселении. Приговор в законную силу не вступил, так как обжалуется стороной защиты и обвинения.

- Несмотря на вынесенное судебное решение, внимание ведомства к проблемному объекту не должно ослабевать. Он потребовал от сотрудников подмосковного подразделения оперативности при принятии мер по восстановлению прав собственников квартир и предельной внимательности к этой проблеме, - обратил внимание подчиненных Бастрыкин.

А вот еще один случай мошенничества. Собственница несостоявшихся квадратных метров в г.о. Красногорске посетовала на незавершенное строительство многоквартирного дома по улице Лесной, застройщиком которого являлось ЗАО "МЖК". Она пояснила, что контролирующими органами не принимается мер к решению проблемы. С февраля 2017 года застройщиком привлечены денежные средства 78 граждан, с которыми заключены договоры долевого участия без указания срока завершения строительства. При этом, несмотря на получение от дольщиков денежных средств, строительство дома так и не началось. Разрешение на строительство Минстроем Московской области выдано в апреле 2015 года, срок его действия уже истек.

В 2017 году следственными органами полиции по г.о. Красногорск в отношении генерального директора ЗАО "МЖК" Дмитрия Астапенко возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое в последующем было приостановлено "в связи с неустановлением его местонахождения". Вместе с тем следственным отделом по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области по итогам процессуальной проверки в октябре текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данному факту председатель СК России обозначил необходимость "проверки обоснованности выдачи разрешения на строительство объекта и установления причин несвоевременного признания объекта проблемным".

В свою очередь представители инициативных групп граждан – участников долевого строительства ЖК «Томилино» в Люберцах и ООО "БЕТИЗ и К" в Дубне отметили, что многоквартирные дома до настоящего времени в эксплуатацию не введены. Оба объекта проверяются органами полиции в рамках расследуемых уголовных дел о мошенничестве. Вместе с тем проверочные мероприятия организованы следователями подмосковного СК России по объекту в Люберцах.

Александр Бастрыкин поручил инициировать перед органами прокуратуры вопрос о передаче уголовных дел и материалов проверок из органов полиции в Следственный комитет. Все поступившие жалобы и заявления взяты им на личный контроль.

- По всем материалам проверок и уголовным делам указанной категории должна быть дана оценка действиям и бездействию должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов, а размер обеспечительных мер, применяемых в рамках предварительного расследования, должен быть соразмерен причиненному ущербу, - поставил задачу Председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Александр Иванович поручил создать в центральном аппарате следственно-аналитическую группу, которая будет анализировать на постоянной основе указанную проблематику в сфере долевого строительства и прорабатывать эффективные меры, направленные на защиту и восстановление прав дольщиков, а также расследовать наиболее сложные и объемные дела этой категории, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.