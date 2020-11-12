Протесты в Белоруссии, последние новости на 12 ноября 2020: что сейчас происходит в Республике

. Фото: REUTERS

Накануне в стране было относительно тихо. Рассказываем последние новости о протестах в Белоруссии на 12 ноября 2020 года.

На днях в сети появилась информация о блокировке 1,4 млн белорусских рублей на карточках жителей страны. Эти деньги, как утверждается, были переведены двумя компаниями: BYSOL и BY_HELP. Эти организации перечисляли средства людям, которых уволили с работы или оказывали какое-то давление из-за участия в протестах.

В СК пояснили, что деньги в страну поступали "для поддержания протестных акции " и являются частью уголовного дела "о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики".

- В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акции , наложен арест, - сообщили в ведомстве.

Минчанина будут судить за оскорбление милиционера в сети, сообщает прокуратура. 32-летний житель столицы еще в августе посмотрел ролик в интернете, а после написал бранный комментарий "из-за негативных эмоций". Обвиняемый раскаялся, дело об оскорблении достоинства сотрудника милиции направили в суд.

А вот «Мисс Беларусь - 2008» Ольга Хижинкова уже получила 12 суток административного ареста.за участие в протестной акции. Вину девушка не признала. Говорит, что в день задержания шла с цветами поздравлять свою подругу. Большого скопления народа рядом с ней не было.