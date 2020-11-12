Спецслужбы Германии хотят прослушивать иностранных журналистов

Известно, что в 2017 году немецкие разведчики отслеживали деятельность журналистов The New York Times, BBC и Reuters. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) намерена открыто следить за работой иностранных журналистов.

Эту новость активно обсуждают немецкие издания, ссылаясь на информацию, озвученную известным журналистом Даниэлем Мосбрукером, являющимся экспертом по защите данных.

Он сообщил, что в ведомстве федерального канцлера заканчивается работа над изменениями в Закон о внешней разведке, который должен быть принят не позднее конца 2021 года.

Весной этого года законопроект был подвергнут резкой критике со стороны Конституционного суда ФРГ. Судьи посчитали, что в нынешней трактовке он не может защитить право граждан на личную жизнь. Но при этом не запретит спецслужбе шпионить за иностранными СМИ в глобальных масштабах.

Представители BND объясняют, что данные полномочия необходимы им для полноценного информирования федерального правительства, особенно по внешнеполитическим вопросам.

- Всякий раз, когда внутреннюю информацию иностранных СМИ или журналистов BND посчитает важной с точки зрения безопасности, внешняя разведка будет контролировать их, - констатирует журналист, считающий, что спецслужбы с помощью современных информационных технологий могут контролировать население в любой точке мира. Что и успешно делают.

Известно, что в 2017 году немецкие разведчики отслеживали деятельность журналистов The New York Times, BBC и Reuters.

Ранее Мосбрукер уже подавал судебный иск против закона о деятельности BND. Он считает, что в будущем контроль за деятельностью разведки должен быть усилен, а методы ее работы нуждаются в кардинальном изменении.

Но у федеральной канцелярии и представителей спецслужб свои планы. Стало известно, что Германия, председательствующая в Совете ЕС, хочет создать общеевропейскую рабочую группу по перехвату телекоммуникационных сообщений полицией и спецслужбами.