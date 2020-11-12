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Экономика

Олюторская сельдь может стать официальным брендом Камчатки

Такое предложение направило рыбацкое отраслевое сообщество министру сельского хозяйства России
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Знаменитая олюторская сельдь по праву может претендовать на звание регионального бренда Камчатки, так как водится в западной части Берингова моря, а нерестится у побережья Олюторского и Карагинского районов Камчатского края. Этот вид селедки известен еще с советских времен и пользуется большой популярностью у любителей рыбных блюд. Члены Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагают признать наименование «олюторская сельдь» региональным брендом Камчатского края. Об этом говорится в письме президента ассоциации Германа Зверева, направленном 11 ноября министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

Напомним, в России уже стартовал объявленный Минсельхозом первый национальный конкурс региональных брендов питания «Вкус России». В нем участвуют самые известные региональные бренды - «вологодское масло», «тульский пряник», «алтайский мед», «краснодарский чай» и др. Народное голосование начнется 19 ноября. Финалистов объявят в середине декабря.

В своем письме глава ВАРПЭ подчеркнул, что в настоящее время олюторская сельдь, обладающая отличными от других видов селедки вкусовыми качествами, не имеет официального статуса регионального бренда. А вот добыча и переработка этого вида идет в основном в Камчатском крае. Поэтому в соответствии постановлением Правительства РФ «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных выдавать заключения, необходимые для государственной регистрации наименования места происхождения товара и осуществления юридически значимых действий в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара» ВАРПЭ предлагает присвоить наименованию «олюторская сельдь» статус регионального бренда Камчатского края.

Справка «КП»:

Олюторская сельдь – это корфо-карагинская разновидность тихоокеанской сельди, которую по праву считают эталоном семейства сельдевых в плане вкуса. Такое название рыба получила от места вылова – Олюторского залива Берингова моря, что на северо-восточном побережье Камчатки. Она относится к ценным промысловым рыбам и отличается от сородичей: более крупными размерами (до 50 см); большим весом – до 1 кг, иногда выше; более толстой жировой прослойкой – до 1,5 мм; высокими вкусовыми характеристиками. Большой процент содержания жира в мясе обусловлен обитанием в холодных водах. Жиров в алюторской сельди содержится до 42%, белков – около 60%, углеводы практически отсутствуют. Калорийность 100 гр рыбного филе примерно 190 ккал.

Наша рыбаБИЗНЕС-ПРЕСС

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