Алибасов пошел войной на Федосееву-Шукшину: квартирный скандал может закончиться уголовным делом

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Затяжные дрязги из-за недвижимости разрушили отношения знаменитых супругов: спустя два года после свадьбы Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с пятым мужем Бари Алибасовым. Брак небедных, казалось бы, супругов испортил квартирный вопрос. Однушку в Новой Москве стоимостью 10 миллионов, которую актриса сама зачем-то подарила мужу, он втайне от супруги оформил на своего помощника, а когда Лидия Николаевна потребовала дареное назад, категорически отказался вернуть. Тогда за Алибасова это сделала Фемида: 12 октября по решению Троицкого районного суда квартира вновь стала собственностью Федосеевой-Шукшиной.

И вот новый поворот: в борьбе за квадратные метры продюсер подал апелляцию, развязав настоящую войну против пока еще законной жены.

- Бари Каримович не приемлет, когда его выставляют в роли мошенника, - возмущается его PR-директор Вадим Горжанкин. - Шукшина была в здравом уме и трезвой памяти, когда подписывала договор дарения на квартиру. Потом, вероятнее всего, под влиянием родственников она отказалась от своего решения. Но так не делается! Алибасов будет бороться дальше.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Адвокаты продюсера ""На-На" вовсю готовятся к схватке в суде. И уже делают громкие заявления: мол, решение первой инстанции не вписывается в рамки закона - такого беспредела в России еще не было.

- Полагаю, что были нарушены нормы материального и процессуального права, выводы суда не основаны на законах РФ, а решение о признании дарения недействительным противоречит не только закону, но и здравой логике, - настаивает защитница Алибасова Ольга Митрофанова. - Я вижу, что суд принимает единственное в судебной практике России решение, где без мотивировки определяет, что даритель Шукшина якобы не хотела дарить объект, а хотела чего-то другого, при этом не указал чего именно. Более того, суд решил, что даритель был не способен осознавать свои действия в момент заключения сделки, не проверив это экспертизой. То есть судья – ещё и врач, и судебный медик???

В свою очередь Федосеева-Шукшина тоже готовится к войне, и не исключено, что этот спор закончится уголовным делом.

- К сожалению, как и в деле Баталовых против Цивина и Дрожжиной, мы видим, что попавшиеся на неблаговидном поступке участники сделки продолжают настаивать на своей правоте, - отвечает адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник. - Суд первой инстанции вполне законно установил, что Лидию Николаевну ввели в заблуждение при заключении сделки, и вернул имущество законному владельцу.

А вот подлинность документов со стороны Алибасова у адвоката Шукшиной вызывает большие сомнения. Дело в том, что помощник Сергей Моцарь, которому Бари Каримович отписал квартиру, предъявил документы о якобы совершенных расчетах по договору купли-продажи. Таким образом, противники настаивают, что подаренное жилье продюсер продал Моцарю, получив от него реальные деньги - по неофициальным данным, 2,5 миллиона рублей. Этот долг Алибасова при разводе должен быть поделен пополам, а значит, за возврат своей же квартиры Шукшиной придется заплатить более 1 миллиона.

- Мы полагаем, что эти финансовые документы фальсифицированы, в связи с чем я по поручению Лидии Николаевны готовлю соответствующее обращение в Следственный комитет, - продолжает Вербицкая-Линник. - Очевидно, у адвокатов Алибасова в ближайшее время будет немало работы, так как он проиграл суд не только моей доверительнице, но и налоговым органам. Похоже, у Бари Каримовича налицо не только проблемы с репутацией, но и финансовые сложности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловушка для Федосеевой-Шукшиной: подавшая на развод с Алибасовым актриса может лишиться 1 миллиона рублей

Продюсер придумал, как получить солидные «отступные» (подробности)