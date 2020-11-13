Горячее питание в школах: разбираемся, чем кормят детей в школе

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С этого учебного года в российских школах появилось бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Теперь дети могут нормально пообедать, а не просто перекусить булкой в буфете! Разбираемся, во всех ли школах сегодня есть горячие обеды и что делать, если не устраивает меню.

БЕЗ ПИТАНИЯ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИ ОДНА ШКОЛА

Ситуация со школьными столовыми во многих регионам была непростая. Например, в прошлом, 2019 году только 20 процентов младшеклассников обедали в школе. А ведь именно малыши проводят в школе больше всего времени, остаются после уроков на кружки и продлёнку. Носить с собой из дома бутерброды или обедать булкой из вендингового автомата – не вариант даже для взрослого, чего уж говорить о детях!

Поэтому в этом году Министерство просвещения запустило большой проект по организации бесплатного горячего питания в школах, и уже в сентябре полноценная горячая еда для младшеклассников появилась практически во всех школах.

- Мы проанализировали инфраструктуру школьных столовых и пищеблоков и предусмотрели разные формы организации питания, - рассказывает Дмитрий Глушко, первый заместитель министра просвещения. – Это и штатный цикл, в тех школах, где можно было организовать приготовление еды на месте, и аутсорсинг, а также привозка уже готового питания. В тех школах, где нет своих столовых, теперь возят детей к местам питания.

В общем, для того чтобы накормить детей, придуманы самые разные варианты. Поэтому без питания не останутся даже самые маленькие и отдаленные школы. В рамках национального проекта «Образование» к обеспечению учащихся младших классов бесплатным горячим питанием подключились даже российские колледжи, работа в этом направлении проходит в специальных мастерских.

ЗДОРОВАЯ ЕДА ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Меню и рацион на неделю каждая школа составляет самостоятельно. К питанию есть общие требования: оно должно быть здоровым, качественным и полностью перекрывать потребности ребенка в калориях. Проблема в том, что обычное меню ребенка сложно назвать сбалансированным!

По словам медиков, современные школьники выпивают молока на 20 процентов меньше нормы, а творога и рыбы съедают почти на 50 процентов меньше нормы. А вот сладостей и макаронных изделий, напротив, едят слишком много. Кроме того, детская еда должна не должна быть жирной, жареной или острой. Поэтому, если дома ребенок привык к чипсам, новое школьное меню может показаться ему невкусным или непривычным – зато оно точно будет полезным. Более того, при составлении меню школы должны учитывать особенности своих учеников – и предлагать специальные блюда для диабетиков и детей с гастритом или ожирением.

В качестве ориентира Роспотребнадзор составил специальные рекомендации по детскому питанию в школах. Например, завтрак для младшеклассника должен содержать 12-16 граммов белка, 12-16 граммов жира и 48-60 граммов углеводов. Детям могут выдаваться фрукты, а хлеб и напитки могут быть витаминизированными.

В итоге школьники могут получить завтрак или обед, в котором есть, как минимум, одно горячее блюдо и один напиток. Например, это может быть припущенная рыба с рисом, салат из свежих овощей и компот, или же куриные тефтели с пюре и квашеной капустой, а также чай. На завтрак детям могу предложить каши, омлеты и запеканки с какао или чаем. Подробные меню с размерами порций школы должны размещать у себя на сайте, чтобы родители могли видеть, чем сегодня будут кормить их ребенка.

ЭКОНОМИЯ 12 ТЫСЯЧ В ГОД

Платить за горячие обеды родителям не нужно - на еду для младшеклассников выделены специальные субсидии от государства. Более того, бесплатные обеды положены не только льготникам, но и всем остальным учащимся. Правда, чтобы получить эти субсидии, школам нужно показать, что они отвечают критериям Роспотребнадзора — это не только специальное оборудование, но и гигиенические требования.

Предполагается, что всё это позволит родителям школьников сэкономить не меньше 12 тысяч рублей в год. Только в сентябре-декабре этого года на реализацию программы заложено 26 миллиардов рублей, а годовые затраты на питание и его организацию составят почти 48 миллиардов рублей.

ОБСУДИТЬ ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ МОЖНО НА ГОСУСЛУГАХ

Ситуацию с горячим питанием в школах в министерстве отслеживают регулярно, а для обращений и жалоб даже открыта специальная горячая линия. Кроме того, на Портале госуслуг есть специальный раздел, где родители школьников могут оценить качество еды.

- Почти в половине случаев родители полностью удовлетворены тем, как организовано горячее питание, - приводит статистику Дмитрий Глушко. – Есть отдельные жалобы, что еда невкусная, или не горячая – каждую заявку мы проверяем, и привлекаем к этому родителей учащихся и активистов. Были жалобы на отравления школьников, и мы проводили большие проверки, обращались в Минздрав и районные поликлиники. И в результате ни одно такое обращение не подтвердилось.

Поэтому, если ребенок жалуется, что обед был невкусным, или порции выглядят подозрительно маленькими, вовсе не обязательно сразу идти к директору или разбираться со школой самостоятельно – можно просто написать обращение на сайте госуслуг, и тогда проверкой ситуации займется специальная комиссия.