Сергей Собянин о праздновании Нового года в Москве: Рестораны работать не будут, но гулять по улицам никто не запрещает

Мэр ответил на вопросы горожан о приближающемся празднике Фото: Иван ВИСЛОВ

Ни одно заведение Москвы не будет работать в новогоднюю ночь 2020-2021. Это следует из ранее опубликованного указа мэра Сергея Собянина, которое запрещает общепиту и клубам принимать гостей после 23:00. Однако москвичи не теряют надежды на смягчение и предлагают даже пускать в рестораны по справкам о наличии антител.

— Мы не можем себе позволить рисковать жизнью и здоровьем людей. Массовых и больших мероприятий [в новогоднюю ночь] не будет. Будем праздновать дома, — ответил на вопросы москвичей глава города Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

Мэр Москвы назвал сложившуюся ситуацию неприятной, но напомнил, что в первую очередь власти должны заботиться о жизни и здоровье людей.

— Никто не запрещает ходить по улицам в новогоднюю ночь, гулять. Но представьте, если мы в непростой период устроим рождественские ярмарки, елки с огромным количеством детей. Так пир во время чумы! Надо ощущать ситуацию в которой мы находимся.

Напомним, что с 13 ноября в Москве вводятся новые ограничительные меры. Студенты вузов и колледжей переходят на дистанционку. Барам и ресторанам запрещено принимать посетителей с 23:00 до 6:00. Новые меры глава города объяснил так:

— Ситуация сложная. За последние полторы недели мы вышли на более существенные показатели по заболеваемости. Выявляемость пробила цифру в 6000 человек в сутки. При этом система здравоохранения справляется, есть запас коечного фонда в больницах. Но мы же принимая решения должны смотреть не только на сегодняшний день, а прогнозировать, что будет через неделю, через две. Скорее всего, в Москве будет продолжаться рост. Поэтому решения оправданы, они минимальные из того набора, который может быть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин отменил новогодние и рождественские гуляния в Москве

Мэр города сказал, что есть традиция отмечать праздник в кругу семьи (подробности)