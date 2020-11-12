Сергей Лавров: Все беженцы и перемещённые лица имеют право вернуться в Карабах

Глава МИД РФ дал большое интервью российским и зарубежным СМИ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал онлайн-интервью ряду российских и зарубежных СМИ. Тем более, поводов в последние дни выпало немало: это и президентские выборы в США, победитель которых до сих пор официально не определён, и прекращение войны между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе при посредничестве Москвы, а также ввод российских миротворцев в этот регион для дальнейшего урегулирования.

Приводим самые яркие цитаты Лаврова об этих и других вопросах внешней политики.

О российских миротворцах в Карабахе

Срок их пребывания определён в 5 лет. Я считаю, что это вполне разумная формулировка, она создаёт горизонт, чтобы ситуация перешла в созидательное русло. А созидать придётся немало. В том числе в плане сосуществования этноконфессиональных и этнокультурных групп. Все беженцы, перемещённые лица, имеют право вернуться в Карабах. Я надеюсь, что этот срок позволит заложить прочные основы, а что будет по истечении пяти лет — я бы не стал забегать вперёд.

О российско-турецком мониторинговом центре в Карабахе

Цель совместного российско-турецкого мониторингового центра в Закавказье — использовать влияние России и Турции на стороны конфликта, чтобы возможные нарушения (я надеюсь, что их не будет) устранять. Этот мониторинговый центр не связан с миротворцами.

О продлении российско-американского договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3)

Американцы ведут разговоры из серии пикейных жилетов: «кто будет побеждать, а кто будет проигрывать». Но мы заинтересованы в том, чтобы выиграли все. Это произойдёт, если договор СНВ будет продлён без каких-либо предварительных условий.

Однако от нас требуют: давайте пересчитаем российские боезаряды и посмотрим ещё и на новые российские вооружения. Мы уже были в ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших оборонных заводов — в девяностые. Но такого никогда больше не будет.

Если американцы не хотят продлевать договор — что ж, всё для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, у нас есть.

О статусе Нагорного Карабаха

Что касается пяти районов [отошедших Азербайджану], то Азербайджан там создаёт временные администрации и создаёт там мирную жизнь. Сам Нагорный Карабах — статус его не определён. Мы исходим из того, что статус будет определяться, в зависимости от того, какие действия мы будем предпринимать, чтобы восстановить этноконфессиональное согласие, которое было там долгие годы.

О внешней политике вероятного нового президента США Джо Байдена

Если судить по первым заявлениям, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Обама, что логично, ведь при нём Байден был вице-президентом: это касается возвращения в Парижские климатические соглашения, «ядерной сделки» с Ираном. Надеюсь, американцы не будут подменять Всемирную торговую организацию своими двусторонними соглашениями с партнёрами, которые не преследуют иной цели, кроме выгоды для США.

Америка глубоко расколота — это мы видим по результатам голосования. Надеемся, американские политики будут продвигать идеи, которые смогут сплачивать американский народ. И что же общего есть в политике двух главных партий? Среди общих знаменателей некоторые ставят отношение к России. С конца последнего срока Обамы имело место серьёзная русофобия. Будет обидно, если Америку будут пытаться воссоединять как нацию на такой же русофобской основе. Но посмотрим.

О выборах в США

Американская избирательная система, наверное, самая архаичная из всех, что имеются в мало-мальски развитых странах мира. К власти в США через кривую логику, через систему выборщиков может прийти президент, за которого проголосовало меньшее число людей.

…И о том, почему Россия не поздравила победителя

Поздравления обычно направляют после того, как объявляются официальные результаты выборов. Но этого пока не произошло. Все поздравления от мировых политиков, которые уже прозвучали, основаны на подсчёте голосов американскими СМИ.

О ситуации в Белоруссии

Число участников несанкционированных уличных акций сокращается. В последние выходные было 3-5 тысячи — это совсем не сто тысяч, как раньше. Это отражает понимание людьми, что ситуацию нужно успокаивать и переходить к конструктивному диалогу, и шаги власти в этом направлении мы наблюдаем. Я не могу сказать, что в конституционной реформе наблюдается пауза — она идёт по графику.

[Белорусская] оппозиция управляется из-за границы — из Варшавы и Вильнюса. Если судить только по их лозунгам, они хотят вернуться к той ситуации, когда Белоруссия не была независимым государством. Белорусская оппозиция финансируется [Западом] с требованием поддерживать именно такую конфронтационную линию.

Не просто идут потоки денег для финансирования протестов с попытками силовых провокаций — из Варшавы и Вильнюса идут инструкции, распространяются через соцсети: как изготавливать коктейли Молотова и взрывчатые вещества.

О новом обострении с Западом

Санкции против России объявлялись 46 раз: это, наверно, рекорд по насыщенности санкциями за четырёхлетнее президентство. Но мы уже привыкли полагаться на себя. Есть такой термин — импортозамещение. Оно необходимо и в геополитике, а не только в трюфелях, сырах и сельском хозяйстве. Мы не можем более выстраивать свою политику, исходя из того, что любая наша договорённость с Западом может быть обнулена. Запад доказал свою полную недоговороспособность.

Об Алексее Навальном

Вопреки всем крикам и стенаниям, пациент Навальный был передан Германии менее чем через двое суток, как только это позволило его состояние. Был незамедлительно пропущен самолёт для его эвакуации. Возникает вопрос, что за люди были на этом самолёте? Этот вопрос уже за пределами медицинских кругов.

В клинике бундесвера у Навального нашли боевые отравляющие вещества. Мы попросили материалы анализов — но нам говорят: мы не можем их показать, потому что тогда вы раскроете наши секреты определения боевых отравляющих веществ.

Это просто уже неприлично и неэтично. Они нам говорят: «Дело Навального — это вопрос не российско-немецких отношений, а вопрос международных организаций, вопрос ОЗХО». Мы идёт в ОЗХО, нам говорят: «Мы сделали доклад о Навальном по заказу немцев, идите в Берлин». А Берлин говорит: «Идите в ОЗХО». А в докладе ОЗХО ключевые формулы яда, в которых и кроется дьявол, вымараны чёрным маркером…

У нас есть основания полагать, что всё, могло происходить в плане попадания отравляющих веществ в организм Навального, — произошло в Германии или в самолёте, куда его погрузили для доставки в клинику «Шарите».

Учитывая то, что Берлин и Париж ввели [из-за «дела Навального»] санкции против сотрудников Администрации Президента РФ – ответные российские санкции будут направлены против персонала аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

И традиционный анекдот от Сергея Лаврова

Армянскому радио задали вопрос: «В чём разница между отдельными частями человеческого организма и жизнью»? — «Жизнь жёстче».