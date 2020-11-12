Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Дзержинске у теплотрассы выбило люки и ошпарило кипятком четверых детей

Пока коммунальщики пытаются устранить последствия аварии, прокуратура проверяет ответственных за прорыв систем
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Пока коммунальщики пытаются устранить последствия аварии, прокуратура проверяет ответственных за прорыв систем

Пока коммунальщики пытаются устранить последствия аварии, прокуратура проверяет ответственных за прорыв систем

Днем 12 ноября пешеходы улицы Томилинская в подмосковном Дзержинске стали очевидцами жуткой картины: небольшую улочку в жилом микрорайоне затянула густая пелена пара. Оказалось, что прорвало теплотрассу.

— Видел, как скорая увозила несколько школьников. Подошел посмотреть, что происходит. Другие очевидцы рассказали, что в один момент пар натурально вытолкнул из-под асфальта крышку люка, а затем фонтан кипятка. Сейчас река разлилась по всей улице, приехали ремонтные бригады, — рассказал kp.ru местный житель Станислав.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области корреспонденту «Комсомолки» подтвердили факт инцидента.

— Оперативному дежурному вызов поступил в 15:36. Прорыв горячего водоснабжения на проезжую часть улицы Томилинская. Произошел выброс воды. В этот момент дорогу переходили четыре подростка 10-12 лет. У всех ожоги ног, — сообщили в ведомстве.

Детей увезли в Люберецкий ожоговый центр. В ликвидации последствий коммунальной аварии участвуют 12 человек и четыре машины.

— Прокуратура Московской области поручила провести проверку инцидента с прорывом теплотрассы Люберецкой городской прокуратуре. Несколько детей получили ожоги различной степени тяжести. Будут установлены причины аварии и дана правовая действиям ответственных лиц, — рассказала kp.ru старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Марина Каурова.

ОФИЦИАЛЬНО

— В лечебное учреждение Дзержинска поступили четыре девочки 2008 года рождения с ожогами конечностей. На место происшествия выехали следователи. Предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего. Уточняется степень тяжести, полученных детьми ожогов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

- Губернатор Московской области поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой проконтролировать оказание всей необходимой медицинской помощи детям, пострадавшим в результате прорыва теплотрассы на ул. Томилинская в городском округе Дзержинский. Также Андрей Воробьев дал команду главе муниципалитета Людмиле Ивановой выехать в больницу, чтобы проведать ребят и пообщаться с их родителями. Заместителю Председателя Правительства региона Евгению Хромушину поручено разобраться в причинах произошедшего и оперативно ликвидировать последствия аварии. Все виновные будут наказаны, - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

ЧППроисшествия: ЧП

Рекомендуемые