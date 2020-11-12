Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 12 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Bдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы Фото: REUTERS

КАРАБАХ НАЧАЛИ РАЗМИНИРОВАТЬ

На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева появилась открытка, посвященная 12 ноября - Дню Конституции.

Сайт Минобороны Азербайджана продолжает транслировать видеорепортажи из сел Азых, Акаку и Агбулаг Ходжавендского района.

Началось разминирование сел Нагорного Карабаха, где уже размещаются подразделения российских миротворцев, главы временных администрации и военных комендатур, которые были назначены Ильхамом Алиевым еще 29 октября.

Символами принадлежности территории стал также азербайджанский флаг и азербайджанские деньги - манаты.

Баку гарантировало, что сохранит все исторические и культурные памятники Армении в районе Нагорного Карабаха.

"В Азербайджане вообще очень внимательное отношение к памятникам, мы по этой теме очень тесно взаимодействуем с ЮНЕСКО, которая призвана охранять памятники. Я не военный, но на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет", - заявил на пресс-конференции МИА "Россия сегодня" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

СПАСЕНЫ 20 000 АРМЯН

"Минобороны Республики Армения готово поддержать военную группировку российских миротворцев во время миссии. Уже проводятся активные работы с руководством миротворчества и представителями ЦСМК по созданию и обмену механизмами людей и трупов в короткие сроки", - сообщает Минобороны Армении.

Сайт военного ведомства также освещает работу Фонда страхования солдат. Он начал выплаты компенсации семьям раненых или погибших военнослужащих после 27 сентября.

"Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны, - об этом в своем обращении к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что если бы Армения отказалась подписать трехстороннее заявление по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, события развивались бы по самому негативному сценарию.

ТУРКОВ В КАРАБАХЕ НЕТ

У беженцев с Нагорного Карабаха и даже в Армении продолжают расти панические настроения. Армяне считают, что следом за азербайджанцами в Нагорный Карабах могут войти турецкие военные, которые устроят геноцид.

"Новость о появлении турецкого байрактара в воздушном районе Еревана фейк. Минобороны РА обратилось к источнику НСБ с просьбой узнать источники и распространители новостей. ВС РА защитили воздушное пространство РА и Арцаха вместе с ВС РФ, закрытая зона для полетов, исключение военная и объявленная гражданская авиация", - опровергает слухи официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху", — успокоил жителей Карабаха глава МИДа России Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул, что работа турецких наблюдателей не предполагает даже выездов на территории Нагорного Карабаха.

Напомним, лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся Армения плачет. А в Карабахе надеются: «Может Россия возьмет нас под защиту, как Абхазию?»

Ереван в шоке. И ищет - «Кто виноват?!» в проигрыше войны Азербайджану. Корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая передает из столицы Армении (подробности)