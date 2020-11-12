"Президент Арцаха говорил, что в течение часов мы можем потерять Степанакерт": Главное из обращения Пашиняна

Премьер-министр Армении объяснил, почему был подписан "невыгодный" для страны документ Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу и объяснил, решения принятые ранее по ситуации в Нагорном Карабахе.

Приводим главные тезисы из выступления политика:

- Власти не сообщали полную информацию о плаченой ситуации, чтобы не вызвать панику и сохранить каждый сантиметр Карабаха".

- Армения сражалась против трех армий. Но, к сожалению, мы не смогла в полной мере поддержать свою.

- Почему был подписан невыгодный для Армении документ? Это произошло после того, как президент Арцаха сказал, что в течение нескольких часов страна может потерять Степанакерт.

- Армения должна сделать выводы и понять ошибки, чтобы создать мощную Армению".

- Если бы договоренности по Карабаху не были подписаны, то более, чем 20 тысяч военных оказались бы в окружении.

- Достигнутые договоренности не предусматривают окончательного решения вопроса.

- Документ предполагает разблокировку всех региональных дорог и предполагает железную дорогу между Ираном и Арменией. Российские миротворцы обеспечат безопасность жителей Карабаха на всей территории.

- Отставка премьер-министра была бы дезертирством и попыткой оставить тяжелую ситуацию другому лидеру.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже более 30 лет, но с новой силой он разгорелся 27 сентября этого года. Обе страны ввели военное положение и всеобщую мобилизацию.

Азербайджан и Армения предприняли три попытки урегулировать конфликт мирным путем, но безуспешно. Тогда 9 ноября президенты этих двух стран и российский лидер подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион было решено ввести российских миротворцев.

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