Лавров: в Карабах не будут направлять никаких миротворцев Турции Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Карабах не будут направляться никакие миротворческие подразделения Турции. Границы мобильности турецких наблюдателей по Карабаху будут ограничены установленным периметром наблюдательного центра на территории Азербайджана, не приближенной к линии соприкосновения конфликтующих сторон. Об этом глава ведомства сообщил в интервью журналистам в четверг, 12 ноября.

- Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами на территории Азербайджана. Что касается заявлений турецкой стороны, то речь идет только о центре. Никаких миротворческих подразделений турецкой республики в Карабах направляться не будет, - подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что центр в Азербайджане будет работать в дистанционном формате с использованием технических средств контроля. В том числе будут задействованы беспилотные летательные аппараты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг заявление об участии Турции в миротворческой операции на территории Карабаха. Он заявил, что на линии соприкосновения будут только российские миротворцы.