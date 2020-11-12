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Студентов Москвы и Питера до февраля перевели на удаленку

Вузам порекомендовали оплатить иногородним студентам билеты на дорогу домой
Ксения КОНЮХОВАКсения КОНЮХОВА
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Вузам порекомендовали оплатить иногородним студентам билеты на дорогу домой

Вузам порекомендовали оплатить иногородним студентам билеты на дорогу домой

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство высшего образования и науки распорядилось перевести студентов из вузов обеих столиц на дистанционное обучение. В таком режиме студенты будут заниматься до конца второго семестра с учетом зимней сессии – то есть, как минимум, до 6 февраля 2021 года. Соответствующий приказ уже подписан министром высшего образования Валерием Фальковым и находится в распоряжении редакции.

В частности, все занятия и аттестации должны будут проводиться исключительно онлайн. Кроме того, ректорам вузов порекомендовали предусмотреть специальные меры персональной ответственности для сотрудников, которые находятся на рабочих местах с нарушением распорядка – в том числе, для беременных женщин и женщин с маленькими детьми, возрастных сотрудников, а также работников с хроническими заболеваниями.

Также в Минобрнауки порекомендовали вузам предусмотреть специальные меры соцподдержки для студентов – например, компенсировать им проезд к дому.

Напомним, часть вузов и ранее уже перешла на удаленный формат работы. Так, в ряде университетов студенты могли присутствовать в кампусе не более 1-2 дней в неделю, а все остальные занятия должны были проводиться онлайн. Решение о том, в каком формате проводить экзамен, до этого оставалось за преподавателем. А те студенты, кто жил в общежитиях вузов, могли сами решить, оставаться или же вернуться домой.

В других регионах таких жестких изменений пока нет. Однако, Минобрнауки порекомендовало вузам организовать дистанционное обучение по согласованию с местных Роспотребнадзором.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эксперты подсчитали, какие регионы лучше всего готовы к переходу школ на дистант – это те субъекты РФ, где хорошо развита цифровая инфраструктура, и при этом относительно низкая вирусная угроза. Среди таких регионов - Чукотка, Московская, Ленинградская, Свердловская, Самарская области. А вот в других регионах высокий риск заболеть накладывается на недостаточную готовность инфраструктуры дистанционного образования. По словам аналитиков, это означает, что в ближайшее время многие дети в них могут остаться дома без полноценной учебы. В число таких регионов входят Амурская область, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская республика, и другие (см. таблицу).

- В «зеленых» регионах уже всё есть для того, чтобы продолжать учиться онлайн с минимальными потерями. Поэтому можно будет оперативно реагировать на возможное распространение эпидемии, – считает младший научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Роман Звягинцев, один из авторов исследования. - Москва и Санкт-Петербург не входят ни в «зеленый», ни в «красный» полюса, в котором плохо развитая инфраструктура сочетается с высокими рисками заражения. В обеих столицах школы хорошо подготовлены к дистанту, но и вирусная угроза оценена как высокая и средняя, соответственно.

Несмотря на видимое благополучие, эксперты Вышки советуют их властям быть готовыми к качественному переходу в дистант, если это потребуется.

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