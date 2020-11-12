Консервы от «Доброфлота» россияне признали лучшими в 2020 году

Фото: пресс-служба Доброфлота

Консервы Группы компаний «Доброфлот» победили в самом известном конкурсе товаров народного потребления «Народная Марка 2020» в категории «Рыбная консервация»». За них проголосовало большинство российских потребителей. Об этом говорится на сайте конкурса «Народная марка 2020».

Категории Конкурса в 2020 году тщательно отбирались на основе исследований потребительского рынка так, чтобы товары, представленные в категории, имели устоявшийся бренд, национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей России.

Фото: пресс-служба Доброфлота

Методика определения лауреатов проста - подсчёт голосов. Для выдвижения брэндов к награде в общероссийских изданиях и в сети Интернет публиковалась анкета «Марка № 1 в России с одним открытым вопросом «Вы считаете лучшим?» и перечисление категорий товаров. В Анкете нет предложенных вариантов ответа. Названия любимых марок люди вписывают самостоятельно – прежде всего те, которыми они пользуются и которым доверяют. Формулировка вопроса «Вы считаете лучшим?» заставляет задуматься и вписать именно те брэнды, которые покупатель ассоциирует с высшим качеством данного товара. Таким образом победителем стала марка, которая набрала наибольшее количество голосов в своей категории по итогам голосования. По мнению большинства опрошенных россиян, консервы «Доброфлот» были признаны лучшим товаром в категории «Рыбная консервация».

- Признание потребителя, это главная награда для производителя, оно, как ничто другое стимулирует работников компании на профессиональный рост и даёт уверенность, что результаты их труда будут оценены, - прокомментировал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

Фото: пресс-служба Доброфлота

Напомним, ранее рыбные консервы «Доброфлота» признали «Товаром года 2018». Тогда для холдинга это событие стало действительно значимым, а для отрасли историческим - впервые за 20 лет существования премии «Товар года» стал бренд рыбных консервов, заслужив высшую награду выбора покупателей.

Вот и в этом году россияне снова предпочли консервы от «Доброфлота», что говорит о том, что качество этой продукции остается неизменно лучшим и покупатель за нее голосует не только рублем, но и анкетой.

Реклама