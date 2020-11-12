Скидки в «черную пятницу»: как отличить реальную экономию от маркетинговых уловок

«Черная пятница» уже несколько лет и у нас, по аналогии с западной традицией, проводится в конце ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

«Черная пятница» в российском варианте — это скорее обман, чем реальные скидки. В этом убеждены 60% опрошенных. Лишь 18% россиян не сомневаются, что цены в этот день действительно снижаются — и это преимущественно молодежь до 24 лет (35%). Таковы данные опроса, проведенного сервисом Superjob.ru.

«Черная пятница» уже несколько лет и у нас, по аналогии с западной традицией, проводится в конце ноября. Распродажи начинаются в пятницу и заканчиваются в воскресенье. В нынешнем году это будет 27-29 ноября. И, судя по рекламе, наши торговые сети и особенно интернет-магазины к этой акции уже усиленно готовятся. Вопрос, каким образом? В прошлом году по социальным сетям гуляла фотка с ценником. Товар, который стоил 15 тысяч, с «чернопятничной скидкой» продавался за 11 тысяч. Вроде бы выгодно. Вот только под этими двумя наклейками обнаружилась третья — с изначальной ценой в 10 тысяч.

Так кто прав — те, кто считает, что все обман, или те, кто рассчитывает сэкономить?

- Если вы решили что-то купить только потому, что услышали про «черную пятницу», и не понимаете, какой уровень цен сложился на те или иные вещи, то действительно сложно понять, скидка реальная или нет. Если же вы охотитесь за определенным товаром, следите за ценами на него и знаете, сколько он стоил вчера, то вы без труда поймете, где экономия, а где обман, - говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. — Как правило, сейчас торговцы меньше склонны к обманному «маркетингу», потому что он сильно сказывается на имидже компании. Это сходит с рук на растущем рынке, когда новые клиенты все равно придут. А в нынешний кризис единственный шанс получить новых постоянных покупателей — отбивать их друг у друга. Обман клиентов этому не способствует, они уйдут к другому.

В целом, все эксперты дают примерно один главный совет. Хотите с выгодой что-то купить в «черную пятницу» - как, впрочем, и на любой другой распродаже — подготовьтесь. Тем более, что узнать реальный уровень цен сегодня очень просто — достаточно зайти в интернет и посмотреть стоимость нужного товара у нескольких разных компаний. Если рассчитываете отовариться в «черную пятницу», самое время начать интересоваться ценами сейчас, а не 27 ноября.

С интернет-магазинами совсем просто.

- За пару недель до предполагаемой распродажи зайдите в интернет-магазин, добавьте интересующие товары в «Избранное» (такая возможность есть почти у всех интернет-магазинов) и сохраните цены, - делится лайфхаком руководитель пресс-службы одного из онлайн-гипермаркетов Сергей Денисенко. - В день распродажи посмотрите, как изменилась цена на товар, и уже принимайте решение.

И еще несколько рекомендаций.

1. Реальные скидки — это 10-30%.

- Надо понимать, что скидку в 90% магазин реально может дать только на какой-то уж совсем не нужный никому товар, от которого компания очень сильно хочет избавиться, - предупреждает Андрей Карпов.

2. Лучше следить за скидками в течение всего года, чем рассчитывать на какие-то специальные дни.

- Компании сейчас не заинтересованы занимать склады, скажем, устаревающими моделями — чтобы продать их конкретно в «черную пятницу» или под Новый год, - утверждает Карпов. - Все заинтересованы избавиться от таких товаров побыстрее, чтобы освободить полки под то, что будет лучше продаваться. Потому что кредиты, аренда… А лишних свободных денег сейчас ни у кого нет. Поэтому, если вам нужно купить телевизор или компьютер, нет смысла обязательно ждать «черной пятницы» - скидки могут быть в течение всего года. Важно понимать, что «прошлогодняя» модель телевизора может отличаться от самой новой очень незначительно, но продаваться гораздо дешевле. И это и есть самый реальный способ сэкономить.

3. Не поддавайтесь на эмоции

Да, красивые постеры с перечеркнутыми ценами и видеоролики с призывами создать себе праздник в нынешнюю нелегкую годину, конечно, вызывают желание именно так и сделать. Это часть маркетинга даже вполне добросовестных торговцев. А кончается все тем, что вы тратите такие не лишние в кризис деньги на вещи, которые вам совершенно не нужны. Пусть они даже и продаются с реальной скидкой. Выход — заранее составить список вещей, которые вам действительно нужны и которые вы, естественно, были бы не против купить подешевле. И именно на них и охотиться хоть в «черную пятницу», хоть на других распродажах. А на остальное не отвлекаться.