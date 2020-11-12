Владимир Мединский: Сталин не приказывал «взять Киев к празднику»!

Помощник президента РФ Владимир Мединский накануне публикации дал эксклюзивный комментарий «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На портале История.РФ будут представлены фронтовые сводки, карты и схемы, отчеты о боевых действиях, которые шли вокруг и в самой столице Украины 75 лет назад — это совместная работа Российское военно-историческое общества, Центрального архива Минобороны и Архивной службы Минобороны.

Помощник президента РФ Владимир Мединский накануне публикации дал эксклюзивный комментарий «КП».

- Киев, действительно, освободили накануне годовщины Октябрьской революции — по приказу Сталина?

- Киевская стратегическая наступательная операция, начавшаяся 3 ноября, 13 ноября 1943 года завершилась. На портале ИСТОРИЯ.РФ в ночь на 13 ноября появятся новые выявленные и рассекреченные документы Центрального архива Минобороны РФ об этой операции. Миф о том, что Сталин распорядился «взять Киев к празднику» - один из самых популярных мифов о Великой Отечественной.

- Почему миф — город ведь взяли к вечеру 6 ноября, как раз накануне праздника?

- Город был освобожден 6 ноября, а 7 ноября советский народ на фронте и в тылу праздновал годовщину Октябрьской революции. Как тут немного не додумать? Вот какой подарок к празднику – сам Киев! И в фильме «Освобождение» Сталин прямо дает такое указание. Но фильм – художественное произведение. Между тем, как свидетельствуют выявленные и опубликованные РВИО документы из Центрального архива Минобороны, руководившие операцией Жуков, Ватутин и Хрущев прямо указывали: «Сроки будут зависеть от обстановки». А взяв Киев, эти же трое в телеграмме Сталину ничего не говорили про 7 ноября: «Задача, поставленная Вами по овладению нашим прекрасным городом Киев – столицей Украины войсками 1-го Украинского фронта ВЫПОЛНЕНА. Город Киев полностью очищен от немецких оккупантов».

- Да, и задача выполнена именно силами 1-го Украинского...

- Это из новой мифологии – название этого фронта. Якобы, оно было таким, так как в нем воевали украинцы. Абсурд? А верят. Но фронт раньше назывался Воронежским. Получается, в нем до октября 1943-го, до переименования в 1-й Украинский, воевали воронежцы?

- Почему столь важны новые документы?

- Темная, оборотная сторона мифа «взять Киев к празднику» - в том, что людей в Красной Армии, якобы, не жалели. Что гнали политруки и заградотряды солдат на немецкие пулеметы, заваливали траншеи трупами.

- Это не так?

- Наши безвозвратные потери в Киевской операции – 1%. Это самый низкий процент потерь среди всех стратегических операций 1943 года.

Да, в целом освобождение Украины от фашистов досталось дорогой ценой. На ее полях в оборонительных и наступательных операциях полегли 3,5 млн наших воинов – русских, украинцев, белорусов, представителей всех народов СССР. Светлой их памяти посвящена и новая уникальная публикация РВИО.

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